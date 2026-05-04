Victoria Villarruel chicaneó a Manuel Adorni en medio del escándalo: "Una catarata de éxitos"

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VickyVillarruel/status/2051410599632900272&partner=&hide_thread=false Feliz cumpleaños atrasado!! Que tengas una cascada de éxitos este año!! — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) May 4, 2026

Enfrentada con el presidente Javier Milei, Villarruel evitó encontrarse días atrás con el jefe de Gabinete. Ocurrió cuando decidió no asistir a la misa realizada en la Basílica de Luján para conmemorar el primer aniversario de la muerte del Papa Francisco.

Los organizadores habían dado por descontada la presencia de la titular del Senado, que finalmente eligió recordar la figura de Jorge Bergoglio en la Basílica María Auxiliadora de Almagro, el templo donde el Santo Padre fue bautizado. Al retirarse de allí, explicó por qué no había ido a la misa en Luján.

"Me pareció que estaba lo peor de la casta política", argumentó. "La ceremonia tenía un contenido que no era el del recuerdo al Papa. No quiero puntualizar, pero estaba la casta política, yo soy coherente con mis creencias”, insistió.

Más allá de Adorni, la misma en Luján contó con la presencia de otras figuras del ámbito político. Entre ellos, el ministro del Interior, Diego Santilli; el titular de Defensa, Carlos Presti; el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem; y el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, junto a otros funcionarios nacionales, provinciales y municipales.