La UBA convoca a una marcha y denuncia recortes del Gobierno que afectan hospitales universitarios

El eje del conflicto pasa por el recorte en los fondos destinados a hospitales universitarios, que impacta en cientos de miles de pacientes. Según la universidad, más de 700 mil personas que se atienden cada año podrían verse afectadas por la falta de recursos. Entre los centros comprometidos aparecen instituciones clave del sistema de salud, como el Clínicas, el Roffo, el Lanari y otros espacios especializados. Estas entidades cumplen un rol fundamental tanto en la atención médica como en la formación profesional.



Además, denunció que tampoco se está ejecutando el Presupuesto 2026 en lo referido a estas partidas. Según explicó, pese a haber sido aprobado por el Congreso, los fondos destinados a hospitales no registran ejecución a esta altura del año. “Todas las respuestas conducen al Ministerio de Economía que pisa los fondos, uno no sabe si es para para tener un mejor número final o para o para que las universidades no reclamen por la Ley de Financiamiento”.





Emiliano Yacobitti Emiliano Yacobitti, vicerrector de la UBA.

El funcionamiento de los centros médicos se sostiene con recursos alternativos, lo que genera preocupación hacia adelante. En ese sentido, advirtió que dependen de donaciones, aportes de obras sociales y deudas crecientes con proveedores.





Martín Ruiz, el secretario de Hacienda de la Universidad de Buenos Aires, también alzó la voz. Encargado de las finanzas, conoce bien sobre el tema y apuntó contra el gobierno por el desfinanciamiento. “Ahora estamos ante una novedad porque el Gobierno no solamente no cumple la Ley de Financiamiento Universitario, sino que estamos ante un incumplimiento de la Ley de Presupuesto 2026 que el Congreso votó a propuesta del propio Poder Ejecutivo", puntualizó en una nota con Infobae.





En la misma línea, sostuvo que “Ese recorte real del 30 % finalmente se consumó al día de hoy, 5 de mayo, porque el Poder Ejecutivo todavía no giró ni un peso" y que es una situación desoladora, sobre todo, para el área de la medicina: “Se están reduciendo la atención y la cantidad de turnos, se postergan las cirugías".



Pero, ¿corre riesgo de un cierre total? Hay incertidumbre y Ruiz fue duro con la respuesta: "En el contexto en el cual siga pasando el tiempo y el financiamiento no sea transferido, podría pasar, por supuesto".





