Caso $LIBRA: el juez desplazó a los querellantes por un pedido de Mauricio Novelli

El fallo responde a un pedido formulado por Mauricio Novelli, uno de los principales investigados en la causa. El empresario argumentó que quienes adquirieron la criptomoneda no fueron víctimas de una estafa, sino que asumieron los riesgos propios de un mercado altamente volátil como el de los criptoactivos. El juez compartió ese criterio al afirmar que "aún cuando determinados inversores pudieran haber experimentado pérdidas económicas por la compra de $LIBRA, ello no permite concluir, por sí solo, que ellas constituyan el perjuicio directo exigido por la ley".

Además, el magistrado consideró que los cinco querellantes desplazados no acreditaron de manera suficiente ser los titulares de las billeteras virtuales utilizadas para adquirir los activos digitales. "La información que hasta el momento han aportado y las características técnicas de los medios empleados no permiten tener por acreditada la titularidad de las billeteras virtuales que utilizaran para la compra de la criptomoneda en cuestión y el origen de los fondos utilizados para ello", sostuvo en la resolución.

Mauricio Novelli uno de los puntos claves en el caso $Libra

Mauricio Novelli, junto al presidente Javier Milei. El empresario dijo que hubo una irrupción en su vida privada.

Novelli ocupa un lugar central en la investigación judicial. Según las pruebas incorporadas al expediente, fue quien vinculó a Milei con Hayden Davis y mantenía contacto con ambos durante el lanzamiento de la criptomoneda. La Justicia también reconstruyó movimientos bancarios que muestran que Novelli, junto con su madre y su hermana, retiró el contenido de cajas de seguridad pocos días después del desplome del activo. Además, organismos especializados detectaron que él y su socio, Manuel Terrones Godoy, recibieron más de 600.000 dólares en criptoactivos enviados por Davis.

El juez también señaló que otras líneas de investigación, como los presuntos pagos destinados a obtener reuniones con el Presidente a través de Karina Milei, no justifican que los compradores de $LIBRA intervengan como querellantes. Antes de resolver, dio vista del planteo al fiscal Taiano, quien no emitió opinión, mientras que las querellas rechazaron el pedido al considerar que la cuestión ya había sido resuelta por la Cámara Federal.

Entre quienes cuestionaron la decisión se encuentra Braian Quintero, uno de los querellantes, quien sostuvo que la defensa de Novelli buscó que el juez emitiera un pronunciamiento anticipado sobre el fondo del caso, es decir, sobre la existencia o no de una estafa. En la misma línea, el especialista en criptomonedas Martín Romeo afirmó que la estrategia apuntaba a obtener una suerte de sobreseimiento anticipado y rechazó que el expediente pueda reducirse a una inversión fallida en un mercado de riesgo.

La resolución de Martínez de Giorgi contrasta con el criterio adoptado por la Cámara Federal cuando, en marzo del año pasado, admitió la participación de los damnificados como querellantes. En aquella oportunidad, los jueces Roberto Boico, Martín Irurzun y Eduardo Farah entendieron que estaba acreditada tanto la titularidad de las billeteras virtuales como la condición de presuntos damnificados, aunque dejaron abierta la posibilidad de revisar esa situación a medida que avanzara la investigación.

El cambio de juzgado también modificó el tribunal revisor del expediente. Tras la declaración de incompetencia de la jueza María Servini, la causa pasó al juzgado de Martínez de Giorgi y quedó bajo la órbita de otra sala de la Cámara Federal, cuya integración atraviesa cambios impulsados por el Gobierno nacional en medio de un proceso de fuerte tensión política.

La figura de Martínez de Giorgi también quedó bajo la lupa luego de que el presidente Javier Milei y el ministro de Justicia impulsaran la designación de su esposa, Ana Juan, como jueza de Hurlingham. En el fallo, además, el magistrado se refiere a $LIBRA como una "memecoin", una caracterización que podría adquirir relevancia jurídica durante el desarrollo de la causa, ya que ese concepto describe activos digitales altamente especulativos y sin un respaldo económico concreto, una definición que contrasta con la presentación pública realizada por Milei al promocionar el proyecto como una iniciativa destinada a financiar pequeñas empresas y emprendimientos argentinos.