El Gobierno presentará un plan para garantizar el pago de la deuda

En ese sentido, Furiase sostuvo que uno de los principales objetivos del anuncio será demostrar que "el financiamiento está completamente cerrado no solamente para 2026, sino también para 2027".

Según la visión oficial, esta mayor certidumbre contribuyó a la reciente baja del riesgo país, que se ubicó en torno a los 415 puntos, su menor nivel en ocho años.

Menos desafiante

El funcionario también destacó que 2027 será "menos desafiante" que 2026 en términos de las necesidades de financiamiento, lo que, a su juicio, permitirá reducir la incertidumbre de los inversores y consolidar la tendencia descendente tanto del riesgo país como de la inflación. Otro de los ejes del plan pasa por diversificar las fuentes de financiamiento.

En ese marco, Furiase explicó que el Gobierno prioriza mecanismos alternativos antes que recurrir a los mercados internacionales si las condiciones no resultan favorables.

"El endeudamiento bajo ley extranjera es una opción", señaló el secretario de Finanzas, aunque aclaró que el Ejecutivo no está obligado a emitir bonos en esas condiciones si las tasas de interés son elevadas.

La presentación del lunes buscará reforzar el mensaje de solvencia financiera del Gobierno en un contexto en el que el equipo económico intenta consolidar la confianza de los mercados, sostener la baja del costo del financiamiento y avanzar hacia una normalización definitiva del acceso al crédito internacional.