El Gobierno presentará un plan para garantizar el pago de la deuda

El ministro de Economía, Luis Caputo, presentará el lunes un programa financiero que contempla el pago de los próximos vencimientos en moneda extranjera y busca garantizar el cumplimiento de las obligaciones del Tesoro hasta 2027.
El Gobierno nacional anunciará el próximo lunes el esquema financiero con el que prevé afrontar los vencimientos de deuda en moneda extranjera del Tesoro Nacional hasta el final del mandato del presidente Javier Milei. La presentación estará encabezada por el ministro de Economía, Luis Caputo, acompañado por el secretario de Finanzas, Federico Furiase, y el viceministro José Luis Daza.
Según anticipó Furiase durante un streaming oficialista, el objetivo del programa es despejar las dudas del mercado sobre la capacidad de pago del país en el mediano plazo y brindar previsibilidad respecto de las obligaciones financieras previstas para los próximos años.
El plan contempla el pago de los US$4.300 millones que vencen el próximo 9 de julio, además de los compromisos previstos para enero y julio de 2027, que representan montos similares.
Desde el Palacio de Hacienda definieron la iniciativa como un "programa financiero muy conservador", diseñado con supuestos prudentes en materia de nuevas colocaciones de deuda. La estrategia consiste en conformar durante 2026 un colchón de liquidez que permita afrontar con mayor holgura los vencimientos previstos para el año siguiente.
En ese sentido, Furiase sostuvo que uno de los principales objetivos del anuncio será demostrar que "el financiamiento está completamente cerrado no solamente para 2026, sino también para 2027".
Según la visión oficial, esta mayor certidumbre contribuyó a la reciente baja del riesgo país, que se ubicó en torno a los 415 puntos, su menor nivel en ocho años.
El funcionario también destacó que 2027 será "menos desafiante" que 2026 en términos de las necesidades de financiamiento, lo que, a su juicio, permitirá reducir la incertidumbre de los inversores y consolidar la tendencia descendente tanto del riesgo país como de la inflación. Otro de los ejes del plan pasa por diversificar las fuentes de financiamiento.
En ese marco, Furiase explicó que el Gobierno prioriza mecanismos alternativos antes que recurrir a los mercados internacionales si las condiciones no resultan favorables.
"El endeudamiento bajo ley extranjera es una opción", señaló el secretario de Finanzas, aunque aclaró que el Ejecutivo no está obligado a emitir bonos en esas condiciones si las tasas de interés son elevadas.
La presentación del lunes buscará reforzar el mensaje de solvencia financiera del Gobierno en un contexto en el que el equipo económico intenta consolidar la confianza de los mercados, sostener la baja del costo del financiamiento y avanzar hacia una normalización definitiva del acceso al crédito internacional.
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