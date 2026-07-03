Karina Milei lanza una Escuela de Dirigentes libertarios en Misiones

En la provincia, el armado de LLA es conducido por Adrián Núñez y Diego Hartfield, quienes en los últimos meses profundizaron la incorporación de referentes en diferentes municipios.

En la "tierra colorada" las decisiones del Ejecutivo nacional tuvieron un impacto directo en la producción local, con críticas que afloraron en los últimos meses.

El principal foco de conflicto se centra en la desregulación del mercado yerbatero, una medida que eliminó las facultades regulatorias del instituto sectorial. Productores y cooperativas locales denuncian que esta decisión profundizó la caída de los precios de la hoja verde y agravó la crisis de la actividad, lo que ya derivó en reclamos públicos y presentaciones judiciales.

El antecedente inmediato de la funcionaria nacional en la provincia dejó en evidencia ese clima de tensión: en su última visita a la localidad de Oberá, que se realizó en 2025, la funcionaria fue recibida por protestas de productores yerbateros que expresaron su rechazo a las políticas de desregulación impulsadas por la Casa Rosada.