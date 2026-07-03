Karina Milei lanza una Escuela de Dirigentes libertarios en Misiones

La hermana de Javier Milei encabezará una actividad partidaria este sábado en Posadas, en medio de la tensión con el sector yerbatero.
La secretaria General de la Presidencia y titular de La Libertad Avanza (LLA) a nivel nacional, Karina Milei, encabezará este sábado en Posadas el lanzamiento oficial de la Escuela de Dirigentes del espacio, con el objetivo de consolidar la estructura partidaria en Misiones de cara a los próximos desafíos electorales.
El desembarco de la hermana de Javier Milei aparece en un contexto de fuerte debate local por el impacto de las medidas económicas nacionales, especialmente por la liberación de los precios de los los productores yerbateros.
El encuentro está programado para las 10:00 en el Hotel Julio César de la capital misionera, donde se presentará formalmente el programa de capacitación, se darán a conocer los cursos técnicos y políticos, y anunciará al equipo que estará a cargo de las distintas áreas de formación de los cuadros libertarios.
Esta iniciativa forma parte de un despliegue federal que el oficialismo comenzó a implementar este año en distintas provincias con el objetivo de profesionalizar su organización interna y preparar dirigentes tanto para funciones partidarias como de gestión.
En la provincia, el armado de LLA es conducido por Adrián Núñez y Diego Hartfield, quienes en los últimos meses profundizaron la incorporación de referentes en diferentes municipios.
En la "tierra colorada" las decisiones del Ejecutivo nacional tuvieron un impacto directo en la producción local, con críticas que afloraron en los últimos meses.
El principal foco de conflicto se centra en la desregulación del mercado yerbatero, una medida que eliminó las facultades regulatorias del instituto sectorial. Productores y cooperativas locales denuncian que esta decisión profundizó la caída de los precios de la hoja verde y agravó la crisis de la actividad, lo que ya derivó en reclamos públicos y presentaciones judiciales.
El antecedente inmediato de la funcionaria nacional en la provincia dejó en evidencia ese clima de tensión: en su última visita a la localidad de Oberá, que se realizó en 2025, la funcionaria fue recibida por protestas de productores yerbateros que expresaron su rechazo a las políticas de desregulación impulsadas por la Casa Rosada.
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