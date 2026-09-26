Zonas Frías: los municipios rechazaron los cambios en el régimen

Para los municipios son tarifas impagables

La organización cuestionó la decisión en un escenario que definió como de “tarifas impagables” e “inviernos muy rigurosos”. En ese sentido, consideró que el cambio implica dejar sin efecto “un derecho adquirido” que representaba un alivio para la economía cotidiana de numerosos hogares.

“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó el comunicado, firmado por el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.