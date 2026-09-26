Zonas Frías: los municipios rechazaron los cambios en el régimen

La Federación Argentina de Municipios cuestionó la modificación del régimen impulsada por el Gobierno y sostuvo que afectará a millones de usuarios de gas.
La Federación Argentina de Municipios (FAM) repudió la modificación del Régimen de Zonas Frías sancionada en el Senado por impulso del gobierno de Javier Milei y advirtió que la medida tendrá consecuencias sobre millones de usuarios de gas de distintas regiones del país.
La entidad, que representa a más de 500 intendentes e intendentas, calificó la decisión como “un golpe directo al bolsillo de las familias” y defendió la continuidad del esquema de tarifas diferenciales.
Según señaló la FAM en un comunicado, el régimen contemplaba las mayores necesidades de calefacción que afrontan los hogares ubicados en zonas con condiciones climáticas más rigurosas.
“La quita de esa medida reparadora es un golpe directo al bolsillo de las familias”, expresó la Federación, que además alertó sobre “un enorme daño a millones de usuarios de gas”.
La organización cuestionó la decisión en un escenario que definió como de “tarifas impagables” e “inviernos muy rigurosos”. En ese sentido, consideró que el cambio implica dejar sin efecto “un derecho adquirido” que representaba un alivio para la economía cotidiana de numerosos hogares.
“Rechazamos este nuevo ataque a las familias argentinas y reafirmamos nuestro compromiso de seguir trabajando para reconquistar y defender cada derecho”, concluyó el comunicado, firmado por el presidente de la FAM, Fernando Espinoza, y los vicepresidentes Lorenzo Smith y Juan Manuel García.
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