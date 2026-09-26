Sigue la demanda de divisas: los argentinos compraron U$S2.853 millones en agosto

-US$1.100 millones permanecieron depositados en el sistema financiero local.

-US$700 millones se transfirieron hacia activos en el exterior.

-US$900 millones se canalizaron al pago de consumos con tarjeta, turismo y servicios en el extranjero.

El registro de agosto llegó tras el récord en julio, cuando las compras brutas alcanzaron US$3.319 millones, el valor mensual más alto de 2026 y el mayor nivel observado desde octubre del año pasado. Con estos datos, el acumulado de compras brutas en los primeros ocho meses de 2026 ascendió a US$20.898 millones.

Publicamos el Informe de Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario de agosto de 2026.

Accedé al informe completo: https://t.co/VwuHunazvj#BalanceCambiario pic.twitter.com/8C7Bmc5p0C — BCRA (@BancoCentral_AR) September 25, 2026

El comportamiento mensual de la demanda a lo largo del año mostró una evolución con variaciones marcadas. En enero, 1,6 millones de personas compraron US$2.613 millones. En febrero, las adquisiciones llegaron a US$2.368 millones y en marzo treparon a US$2.363 millones.

Abril registró US$2.727 millones. En mayo, el monto bajó a US$2.212 millones y en junio volvió a saltar hasta US$2.443 millones. Julio, como se dijo, marcó el máximo anual con US$ 3.319 millones.