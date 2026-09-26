Sigue la demanda de divisas: los argentinos compraron U$S2.853 millones en agosto

Fue el segundo monto más alto del año, después del pico registrado en julio. En lo que va de 2026, los argentinos llevan adquiridos US$20.898 millones, según los datos difundidos por el Banco Central.
La demanda de divisas por parte de los argentinos se mantuvo en niveles elevados durante agosto, cuando las personas físicas adquirieron US$2.853 millones en billetes, según el informe publicado por el Banco Central (BCRA). Si bien la cifra representó una desaceleración respecto al pico registrado en julio, se ubicó por encima del promedio mensual del año y fue la segunda más alta en lo que va de 2026.
Durante el período, alrededor de 1,7 millones de personas realizaron operaciones de compra, mientras que 734.000 concretaron ventas por un total bruto de US$390 millones. Así las cosas, el saldo neto de compras en billetes se ubicó en US$2.463 millones.
A esta dinámica se sumaron egresos por US$469 millones en concepto de transferencias al exterior sin fines específicos, lo que elevó la salida total de divisas y billetes a unos US$2.600 millones, de acuerdo con los datos difundidos por la autoridad monetaria.
Respecto a la aplicación de las divisas que salieron del sistema:
-US$1.100 millones permanecieron depositados en el sistema financiero local.
-US$700 millones se transfirieron hacia activos en el exterior.
-US$900 millones se canalizaron al pago de consumos con tarjeta, turismo y servicios en el extranjero.
El registro de agosto llegó tras el récord en julio, cuando las compras brutas alcanzaron US$3.319 millones, el valor mensual más alto de 2026 y el mayor nivel observado desde octubre del año pasado. Con estos datos, el acumulado de compras brutas en los primeros ocho meses de 2026 ascendió a US$20.898 millones.
El comportamiento mensual de la demanda a lo largo del año mostró una evolución con variaciones marcadas. En enero, 1,6 millones de personas compraron US$2.613 millones. En febrero, las adquisiciones llegaron a US$2.368 millones y en marzo treparon a US$2.363 millones.
Abril registró US$2.727 millones. En mayo, el monto bajó a US$2.212 millones y en junio volvió a saltar hasta US$2.443 millones. Julio, como se dijo, marcó el máximo anual con US$ 3.319 millones.
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