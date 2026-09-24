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El Senado convirtió en ley el proyecto que reduce el área de "Zonas Frías"

La iniciativa elimina el subsidio a la tarifa de gasa a unas 90 ciudades, donde viven más de un millón de personas, y se mantiene en la Patagonia, Malargüe y la Puna.

El Senado convirtió en ley el proyecto de ley de Zonas Frias, que restringe el subsidio de gas a las provincias de la Patagonia, Malargüe y la Puna y deje sin ese beneficio a mas de un millón de personas, iniciativa que fue sancionada por 38 contra ocho votos.

Antes de iniciar el debate, el presidente del bloque del peronismo, José Mayans, anticipó que se retiraban, con lo cual el oficialismo debía garantizar el quórum de 37 senadores para votar esta iniciativa, algo que logró con los bloques aliados y parte del peronismo

La iniciativa aprobada en la Cámara de Diputados afectará a más de 1 millón de usuarios, ya que se elimina el subsidio para 90 ciudades de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Pampa y San Luis.

Los detalles del proyecto

El proyecto fija que el subsidio se mantendrá únicamente para usuarios de la Patagonia, Malargüe y la Puna. También tendrán el subsidio los hogares del ReNaBap, los veteranos de Malvinas, o los hogares con familiares que tengan el Certificado Único de Discapacidad.

En cambio, perderán el subsidio aquellas ciudades que tenían este beneficio desde el 2021 de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, Mendoza y San Luis.

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Otro clave es que el descuento se hace sobre el precio del gas y no sobre el total de la factura, que es otro punto que rechazan varios legisladores opositores.

Las personas que pierden el subsidio por zona fría podrán gestionar una rebaja de las tarifas si acreditan que cobran hasta 3 canastas básicas para hogar tipo 2, que hoy se ubican en valores de 4,8 millones de pesos. Se prorroga el régimen de incentivos a energías renovables hasta 2045.

También propone un mecanismo para regularizar las deudas que las distribuidoras eléctricas tienen con CAMMESA, la empresa que administra el mercado mayorista de electricidad.

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