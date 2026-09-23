El Senado debatirá la reforma de Zonas Frías y del Banco Central

Quienes pierdan el beneficio por Zona Fría podrán solicitar una reducción tarifaria si acreditan ingresos de hasta tres canastas básicas para un hogar tipo 2, que actualmente representan unos 4,8 millones de pesos.

La reforma de la Carta Orgánica del Banco Central

El otro proyecto que se pondrá en discusión es la reforma a la Carta Orgánica del Banco Central. La Libertad Avanza, sectores de la UCR, el PRO y espacios provinciales respaldan los cambios que establecen que el organismo no podrá brindar asistencia financiera a la Nación ni a las provincias.

La reforma cambia el mecanismo de designación de los directores. Actualmente, su nombramiento es una atribución del Senado, mientras que el proyecto establece que deberán contar con el respaldo de ambas cámaras del Congreso.

La iniciativa fija una mayoría parlamentaria para las designaciones y establece que la remoción de los directores requerirá una mayoría agravada de dos tercios.