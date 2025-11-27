A días de las elecciones, Brown de Adrogué confirmó la desvinculación de Fabián Lisa.

Lisa había asumido el mando del primer equipo en los últimos días de diciembre de 2024 con el principal objetivo de conseguir un lugar en el Reducido, lo que le permitiría soñar con el retorno a la Primera Nacional. Sin embargo, el andar del Tricolor fue irregular a lo largo de la temporada.

El DT dirigió al equipo en 40 encuentros, registrando 13 victorias, 15 empates y 12 derrotas. Si bien estos resultados lo ubicaron en el décimo puesto de la Tabla General, no fueron suficientes para alcanzar la meta. Brown quedó a tan solo un punto de clasificar al Reducido para pelear por el segundo ascenso. Finalmente, la institución confirmó a través de sus canales oficiales que la designación del próximo director técnico será una tarea exclusiva de la dirigencia que resulte elegida en los comicios que se realizarán el domingo 30 de noviembre.