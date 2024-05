A raíz de llamativa publicación, escándalo en el Concejo Deliberante de La Matanza

La publicación surgió tras la aprobación -en la reunión anterior- de una tasa a la venta de combustibles, algo que viene ocurriendo en la mayoría de los distritos del conurbano: entre las excepciones figuran dos que limitan con La Matanza: Tres de Febrero, gobernado por Diego Valenzuela, de JxC; y Morón, cuyo intendente es Lucas Ghi, de Unión por la Patria (UxP).

El posteo tiene una imagen de roedores que simulan ser concejales sentados en sus bancas levantando sus "manos" (uno de ellos aparece vestido de saco y corbata) frente a una mesa con billetes que asemejan ser dólares y la leyenda sobre la misma "la casta política no la ve".

Y a la derecha, "El Consejo (con el error ortográfico) Deliberante La Casta", y más abajo, "Otra vez: concejales del intendente Fernando Espinoza de UxP y sus aliados", para luego consignar "La Libertad Avanza La Matanza".

En el sector de texto del posteo, indica: "Aumento: Tasa al combustible!", para transcribir a continuación el comunicado oficial del sector: "Se comunica que a pedido del intendente FernandoEspinoza los concejales de Unión por la Patria (UxP) y parte de Juntos por el Cambio (JxC) aprobaron la aplicación de una tasa a la nafta, gasoil y GNC".

Agrega que "cabe señalar que los concejales de La Libertad Avanza de La Matanza expresaron un fuerte rechazo y votaron de manera negativa". "Por último, es momento de tomar decisiones que hoy los argentinos necesitan, no seguir con las mismas fórmulas que fracasaron y cambiar de raíz las políticas inmorales para volver a ser una potencia mundial".

Finalmente indica el texto: "La casta de La Matanza debe irse! Las fuerzas del cielo siguen acompañando al proyecto de país que conduce nuestro presidente Javier Milei. Viva la libertad carajo".

Preanunciando la fractura del bloque de JxC, el edil que pertenecía a ese espacio Jorge Lampa enfatizó: "El límite es la falta de respeto". Y aseveró: "Sentarse en una banca y hacer politiquería barata, berreta, aprovechando una circunstancia personal que esté pasando tal o cual espacio político, habla de ellos", en referencia a los ediles de La Libertad Avanza (LLA).

Un segundo disidente de la bancada, Héctor Toty Flores, advirtió: "Se ha instalado en el país una manera de hacer política avasallando a las instituciones y eso es sumamente peligroso".

Mientras que María Laura Greco, quien también abandonó el bloque macrista puntualizó: "A estas dos personas que tenemos de concejales representando un partido político nuevo les voy a tener que aclarar que a mí nadie me soborna. Tengo una conciencia moral y ética, y que nunca en mi vida me he vendido. Y si estas acusaciones sin prueba continúan, voy a ir por la Justicia".

Desde la LLA, el edil Ricardo Lococo, respondió: "Acá no venimos a destruir, aunque parezca, venimos a construir. Se agradece porque está aumentando el algoritmo de visitas y la verdad es que a nosotros nos favorece bastante", para añadir: "La verdad es que no actúo así, pero bueno, es como que a veces uno se exalta por todas estas cosas".

De tal manera, se agudizó la atomización de la oposición en el Concejo Deliberante, que quedó con 6 bloques: UxP con 13, JxC con 3, el flamante Cambiemos La Matanza con 3, LLA con 2, y tres unipersonales: uno escindido de LLA y los otros dos de la izquierda.