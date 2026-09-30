Mar del Plata: 90% de los vecinos cree que aumentó la inseguridad

Todas estas dimensiones se analizaron por separado, “porque haber sido víctima de un delito, sentirse inseguro, modificar actividades cotidianas, reconocer situaciones conflictivas en el barrio o evaluar negativamente a las instituciones son fenómenos relacionados, pero no equivalentes”, precisó Lorenc Valcarce.

Y agregó: “La inseguridad no consiste solamente en una preocupación generalizada por el delito: se encuentra espacialmente situada y aumenta especialmente en los espacios públicos de circulación, permanencia y espera ”.

Agustín Neme, intendente interino de Gral. Pueyrredón (por licencia de G. Montenegro)

Agustín Neme, sucesor de Guillermo Montenegro en la Intendencia de General Pueyrredón

Casi el 45% de los marplatenses fue víctima de un delito

El 44,4 por ciento de las personas participantes en la encuesta declaró haber sufrido durante el año anterior al menos uno de cuatro hechos considerados en el estudio: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones o amenazas en el municipio cuyo intendente interino es Agustín Neme.

Los robos y hurtos alcanzan conjuntamente al 35,6 por ciento y las lesiones o amenazas al 20,4 por ciento. El robo sin violencia o hurto es la modalidad individual más frecuente, con 27,6 por ciento; le siguen el robo con violencia, con 18,4 por ciento, las amenazas, con 17,1 por ciento y las lesiones, con 7,8 por ciento. Entre quienes padecieron al menos uno de esos hechos, el 46,7 por ciento declaró haber puesto alguno en conocimiento de la policía.

El 96,5% de los marplatenses cree que la inseguridad es grave

Siempre de acuerdo con la encuesta del Conicet, Respecto a la percepción subjetiva de inseguridad, aparece aún más extendida que las experiencias de victimización. El 96,5 por ciento considera que la inseguridad constituye un problema grave o muy grave en la ciudad y el 88,8 por ciento sostiene que la delincuencia aumentó respecto del año anterior.

Pero el estudio muestra también que la sensación concreta de inseguridad cambia considerablemente según el espacio y la situación, en una escala que va creciendo de la propia vivienda a los espacios comunes: 53,7 por ciento se siente inseguro o muy inseguro al permanecer solo o sola de noche en su vivienda, 77,5 por ciento al caminar cerca del domicilio, 87,1 por ciento en plazas o parques y 88,8 por ciento en paradas de colectivo.