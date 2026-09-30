Mar del Plata: 90% de los vecinos cree que aumentó la inseguridad

El trabajo-que fue realizado por el Conicet y la Red Mar del Plata Entre Todos- revela, además, que casi el 45% de los marplatenses fue víctima de un delito en el último año. El 96,5% de los vecinos se siente inseguro en las calles del municipio.
Una encuesta reciente del Conicet y la Red Mar del Plata Entre Todos reveló que casi el 90% de los marplatenses cree que la inseguridad aumentó respecto al año pasado, con una evaluación negativa sobre la capacidad de respuesta de la Policía y las autoridades municipales.
El mismo informe indicó que el 96,5% de los consultados aseguró que la inseguridad es un problema “grave o muy grave”, muy por encima aún de las penurias económicas que sufre la ciudad con el derrumbe de la actividad textil, las dificultades de la pesca y el aumento de la desocupación.
La encuesta fue elaborada por Federico Lorenc Valcarce, Lucía Rizzalli, Adriano Furlan y Gonzalo Lohiol, y se orientó a ofrecer información actualizada sobre distintas dimensiones de la seguridad que no pueden ser observadas únicamente a partir de los registros policiales y judiciales.
La muestra -indicaron los realizadores- abarcó a 1.470 respuestas de residentes mayores de 18 años del Partido de General de Pueyrredón que fueron consultados sobre experiencias personales de delito, percepción de inseguridad, prácticas de autoprotección, situaciones de conflicto reconocidas en el entorno residencial, confianza en las instituciones, evaluación del desempeño policial y preferencias sobre las respuestas públicas frente al problema.
Todas estas dimensiones se analizaron por separado, “porque haber sido víctima de un delito, sentirse inseguro, modificar actividades cotidianas, reconocer situaciones conflictivas en el barrio o evaluar negativamente a las instituciones son fenómenos relacionados, pero no equivalentes”, precisó Lorenc Valcarce.
Y agregó: “La inseguridad no consiste solamente en una preocupación generalizada por el delito: se encuentra espacialmente situada y aumenta especialmente en los espacios públicos de circulación, permanencia y espera ”.
Agustín Neme, intendente interino de Gral. Pueyrredón (por licencia de G. Montenegro)
El 44,4 por ciento de las personas participantes en la encuesta declaró haber sufrido durante el año anterior al menos uno de cuatro hechos considerados en el estudio: robo con violencia, robo sin violencia o hurto, lesiones o amenazas en el municipio cuyo intendente interino es Agustín Neme.
Los robos y hurtos alcanzan conjuntamente al 35,6 por ciento y las lesiones o amenazas al 20,4 por ciento. El robo sin violencia o hurto es la modalidad individual más frecuente, con 27,6 por ciento; le siguen el robo con violencia, con 18,4 por ciento, las amenazas, con 17,1 por ciento y las lesiones, con 7,8 por ciento. Entre quienes padecieron al menos uno de esos hechos, el 46,7 por ciento declaró haber puesto alguno en conocimiento de la policía.
Siempre de acuerdo con la encuesta del Conicet, Respecto a la percepción subjetiva de inseguridad, aparece aún más extendida que las experiencias de victimización. El 96,5 por ciento considera que la inseguridad constituye un problema grave o muy grave en la ciudad y el 88,8 por ciento sostiene que la delincuencia aumentó respecto del año anterior.
Pero el estudio muestra también que la sensación concreta de inseguridad cambia considerablemente según el espacio y la situación, en una escala que va creciendo de la propia vivienda a los espacios comunes: 53,7 por ciento se siente inseguro o muy inseguro al permanecer solo o sola de noche en su vivienda, 77,5 por ciento al caminar cerca del domicilio, 87,1 por ciento en plazas o parques y 88,8 por ciento en paradas de colectivo.