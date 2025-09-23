Provincia |

Abren ciclo de capacitaciones para PyMEs, comercios y emprendedores en Morón

Es una iniciativa que ofrece herramientas para mejorar la gestión de los negocios, potenciar las ventas, optimizar la comunicación online y ampliar las oportunidades de crecimiento.

El Municipio de Morón lanzó una nueva Capacitación en Gestión Comercial, un programa gratuito destinado a comercios, pymes, industrias y emprendedores, orientado a fortalecer la administración y gestión de los negocios locales.

El curso brindará formación y asistencia técnica en Excel y bases de datos, con contenidos sobre cálculo de costos, control de stock, registro de ventas y administración de clientes y proveedores. Al finalizar, los participantes contarán con un sistema integral de gestión en planillas de cálculo para aplicar en sus comercios o emprendimientos.

La capacitación comenzará el 2 de octubre a las 8.30 en la Secretaría de Producción (Brown 963, primer piso, Morón centro), con modalidad mixta: dos encuentros presenciales y dos virtuales. La inscripción se realiza de manera previa escribiendo a [email protected] o comunicándose al 11-6189-3951.

Por otra parte, el Gobierno local continúa ofreciendo el curso Impulso Digital, que aborda herramientas de marketing digital, orientadas a ampliar el alcance y atraer nuevos clientes; foto producto, para optimizar la imagen de cada marca; y venta online, para expandir las oportunidades comerciales en distintos canales digitales.

Estas capacitaciones comenzarán el 1 de octubre a las 14 en la misma sede. Quienes deseen participar pueden inscribirse enviando un correo a [email protected] o comunicándose al 11-3563-7048.

Ambos programas tienen como objetivo fortalecer las capacidades del sector económico del distrito, acompañando sus procesos de adaptación a las nuevas demandas del mercado.

