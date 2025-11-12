Provincia

Lemos, confiado en aprovechar el mercado de pases

El técnico de Los Andes advirtió que con el presupuesto que tiene el club, "le conviene que llegue un jugador de acá, que ya tenga la vivienda, y no tenga que gastar plata en una casa".

Los Andes sigue con los entrenamientos, con la mira en el próximo campeonato de la Primera Nacional y el DT Leonardo Lemos habló del armado del plantel para el próximo año y la importancia de crecimiento que tendrá e equipo para algunos jugadores que deseen venir. Y al respecto sostuvo: "Ojalá lo podamos aprovechar este mercado, acertando más de lo que se erre".

Para Lemos será fundamental contar con los jugadores necesarios en el Milrayitas y por ello indicó qué sería lo ideal para el conjunto lomense: "Nosotros miramos todo, pero quizás para un equipo como Los Andes, con el presupuesto que tiene, le conviene que llegue un jugador de acá, que ya tenga la vivienda y no tenga que gastar plata en una casa, entonces ahí ya jugas con una desventaja en comparación con otros. En cambio si es un jugador del interior que nos interese y hay que hacer un esfuerzo, Los Andes está dispuesto a intentar traerlo".

En diálogo con Fútbol en Milrayitas, el DT manifestó que "los jugadores analizan, escuchan ofertas, no cierran rápido" y agregó que es consciente que no será fácil convencer a un futbolista buscado en el mercado: "Si uno quiere a determinado jugador, seguramente es el que va a tener diez ofertas y va a analizar todas y a partir de ahí quizás te contesta el 2 de enero, entonces se mueve poco".

Te puede interesar:

SE ESTÁ LEYENDO AHORA

las más leídas

Categorías

Home
Provincia
Popular Tv
Política
Policiales
Deportes
Espectáculos
Internacionales
General
Tecno
Lotería y Turf
Horóscopo

Contacto

Registro ISSN - Propiedad Intelectual: Nº: RL-2025-11499155-APN-DNDA#MJ - Domicilio Legal: Intendente Beguiristain 146 - Sarandí (1872) - Buenos Aires - Argentina Teléfono/Fax: (+5411) 4204-3161/9513 - [email protected]

Edición Nro. 15739

 

Dirección

Propietario: Man Press S.A. - Director: Francisco Nicolás Fascetto © 2017 Copyright Diario Popular - Todos los derechos reservados