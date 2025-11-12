Lemos, confiado en aprovechar el mercado de pases

Para Lemos será fundamental contar con los jugadores necesarios en el Milrayitas y por ello indicó qué sería lo ideal para el conjunto lomense: "Nosotros miramos todo, pero quizás para un equipo como Los Andes, con el presupuesto que tiene, le conviene que llegue un jugador de acá, que ya tenga la vivienda y no tenga que gastar plata en una casa, entonces ahí ya jugas con una desventaja en comparación con otros. En cambio si es un jugador del interior que nos interese y hay que hacer un esfuerzo, Los Andes está dispuesto a intentar traerlo".

En diálogo con Fútbol en Milrayitas, el DT manifestó que "los jugadores analizan, escuchan ofertas, no cierran rápido" y agregó que es consciente que no será fácil convencer a un futbolista buscado en el mercado: "Si uno quiere a determinado jugador, seguramente es el que va a tener diez ofertas y va a analizar todas y a partir de ahí quizás te contesta el 2 de enero, entonces se mueve poco".