Acuerdo de cooperación sobre Villa Ocampo entre el Municipio de San Isidro y la UNESCO

El compromiso fue rubricado por José Sánchez Sorondo, secretario de Gobierno del Municipio, y Ernesto Fernández Polcuch, director de la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, en la residencia Villa Ocampo, en Beccar. El encuentro también contó con la participación de Claudia Mojica, Coordinadora residente de la ONU en Argentina.

“Villa Ocampo es un ícono de San Isidro y de nuestra historia como argentinos. Con este acuerdo logramos que más vecinos puedan acceder a patrimonio nacional y al mismo tiempo promocionamos la cultura y la educación”, sostuvo Sánchez Sorondo.

Por su parte, Fernández Polcuch, señaló: “Villa Ocampo es un lugar abierto, un espacio que pertenece a todos los argentinos y al mundo. Es un símbolo de encuentro, diálogo y creación, y su fuerza reside justamente en estar aquí, en San Isidro, enraizada en la historia nacional y al mismo tiempo conectada con la cultura universal. Por eso, la cooperación con los gobiernos municipales, como la que hoy consolidamos con San Isidro, es clave para mantener vivo este legado y proyectarlo hacia el futuro. Preservar Villa Ocampo en San Isidro significa mantener encendida una de las virtudes más profundas de la Argentina; la capacidad del diálogo entre ideas y la promoción de la diversidad de pensamientos".

La alianza permitirá la organización conjunta de actividades, exposiciones, talleres y visitas guiadas. La Municipalidad, a través de su Secretaría de Educación, Cultura y Trabajo y la Subsecretaría de Cultura, pondrá a disposición su estructura para promover y visibilizar la riqueza histórica y cultural de Villa Ocampo, integrándola aún más en el circuito turístico y educativo del distrito. Además, se realizarán excursiones destinadas a alumnos de escuelas públicas y privadas del distrito, como también a centro de jubilados y organizaciones no gubernamentales, clubes de barrio y sociedades de fomento.

El municipio colaborará de manera complementaria en las tareas de mantenimiento del predio, cuya responsabilidad principal corresponde a la UNESCO. Además, se incluirá a Villa Ocampo en los circuitos turísticos del distrito, facilitando trabajos de señalización y cartelería para promover las visitas de turistas de todo el país.

Construida en 1891 como casa de veraneo, la residencia fue testigo de encuentros memorables entre los más grandes intelectuales del país y del mundo. Figuras como Borges, Bioy Casares, Saint-Exupéry, Pablo Neruda, María Elena Walsh, Octavio Paz y Albert Camus pasaron por sus salas y jardines, invitados por la mismísima Victoria Ocampo. Tras donar la propiedad a la UNESCO en 1973, Villa Ocampo fue declarada Monumento Histórico Nacional en 1997, consolidándose hoy como un paseo cultural imperdible.

La mansión, ubicada en la calle Elortondo 1837, tiene tres pisos de 450 metros cuadrados más sótano y un mix de aires renacentistas, victorianos y neoclásicos, con vista al río.