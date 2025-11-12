Argentino de Quilmes, con bajas ante Acassuso

Luego del empate 1 a 1 contra Brown de Adrogué, el DT enfocó su atención en el duelo contra el Quemero. Sin embargo, el último partido trajo un problema inesperado con la lesión de dos jóvenes que se habían ganado la titularidad: tanto Fabricio Filliol como Mauro Gómez se perderán la jornada final. Ambos jugadores ni siquiera pudieron completar los primeros 45 minutos contra los de Adrogué, obligando a Cecconato a realizar modificaciones tempranas.

Esta situación abre un importante interrogante en la línea defensiva de cara al cierre: el Mate debe definir quién ocupará el lateral derecho y el puesto de segundo marcador central.

En el partido pasado, Demián Núñez y Leonel Escudero saltaron al campo de juego para reemplazar a los lesionados, pero el cuerpo técnico de Argentino de Quilmes tendrá que evaluar si estos son los nombres definitivos o si optará por cambiar el plan para enfrentar a Acassuso.

La semana se presenta como una etapa de definiciones y pruebas para Cecconato, que buscará darle minutos a otros futbolistas antes del cierre de la temporada. De momento, el club de la Barranca aún no tiene confirmado el horario en que enfrentará al Quemero por la última jornada.