Acto conmemorativo a 49 años de La Noche de los Lápices

El homenaje a los jóvenes estudiantes secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar se realizará en el marco del Día Nacional de la Juventud y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

El Espacio para la Memoria y Promoción de los Derechos Humanos Ex CCDTyE Pozo de Banfield será escenario este martes del acto conmemorativo por el 49° aniversario de La Noche de los Lápices.

La jornada, organizada por la Mesa de Trabajo Ex Pozo de Banfield junto a la Subsecretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires, se enmarca en el Día Nacional de la Juventud y el Día de los Derechos de los Estudiantes Secundarios.

El homenaje, que comenzará a las 9 en el establecimiento ubicado en Luis Siciliano 1779, Banfield, lleva por lema "Los lápices siguen escribiendo" recuerda a los jóvenes secuestrados y desaparecidos por la última dictadura cívico-militar, entre ellos Daniel Racero, María Claudia Falcone, Claudio de Acha, Horacio Ungaro, María Clara Ciocchini y Francisco López Muntaner, quienes fueron vistos por última vez con vida en este el lugar donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención y tortura durante los años de plomo

La convocatoria invita a estudiantes, docentes, organizaciones sociales y vecinos a participar de una jornada de reflexión, memoria y compromiso con los derechos humanos.

