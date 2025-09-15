Los Andes ganó en su casa y todavía sueña con llegar al Reducido

Por la fecha 31 de la Zona A, en pleno estadio Eduardo Gallardón, el Milrayitas le ganó al Tricolor de José Ingenieros y mantiene vivo el sueño de acceder a la liguilla, aunque deberá revalidar credenciales en los próximos tres juegos, cuando se defina la historia.

Con este triunfo, el club de Lomas de Zamora acumula tres victorias en sus últimos cinco partidos y empieza a mirar con ilusión los puestos de clasificación, aunque no sólo requerirá festejar en sus presentaciones sino también aguardar por otros tanteadores en más canchas para que se combinen y llegar a destino.

¿Qué ocurrió en el partido? El primer tiempo fue parejo, con chances para ambos equipos, aunque el local mostró mayor eficacia. A los 41 minutos, Matías González habilitó a Mauricio Asenjo y el delantero definió con categoría para darle la ventaja. Antes y después, el combinado capitalino tuvo aproximaciones interesantes, incluso reclamó un penal por una mano dentro del área que el árbitro Javier Delbarba no sancionó, manteniendo la tensión por la percepción de un arbitraje desfavorable.

En el complemento, el partido se mantuvo intenso. Almagro adelantó sus líneas y buscó el empate, pero el Milrayitas logró contener los ataques rivales gracias a una defensa ordenada y al arquero Sebastián López, quien respondió con seguridad en varias ocasiones clave. El control del juego y la tranquilidad para capitalizar la única jugada clara de gol marcaron la diferencia.

Con este resultado, Los Andes deja atrás la preocupación por la zona baja y se afirma en la lucha por el Reducido: a falta de tres fechas, está a solo dos puntos de la clasificación y dependerá de sí mismo en las próximas jornadas. Por eso mira de reojo a su próximo desafío, que será visitar a Alvarado en Mar del Plata, en un trámite complicado.