Argentino no pudo con la Topadora y complica su chance de ir al Reducido

El inicio del encuentro fue parejo y así es que se repartieron la pelota ambos equipos y ninguno pudo avanzar como para contar con chances claras de gol. Sin embargo, en la primera que la Topadora del Oeste pisó el área, se puso en ventaja.

Sobre los 15 minutos hubo un centro pasado desde el sector derecho, momento en el que Diego Guallama la bajó de cabeza hacia el punto del penal y Matías Linas se estiró para empujarla al arco y festejó.

Un rato después Alejo Tello fue exigido nuevamente. Fue cuando el futbolista Diego Auzqui recibió la pelota sobre la derecha, en la parte ofensiva del campo y luego encaró y se fue cerrando, pero cuando llegó al borde del área sacó un remate potente al primer palo y el arquero la desvió y el balón dio en el poste.

Por lo pronto, al instante Argentino recibió otro duro golpe en un primer tiempo muy cuesta arriba. Después de una serie de toques, el dueño de casa pisó el área por la derecha el arquero salió a achicar la visión de juego pero hubo un pase hacia al medio que dejó a Guallama con todo el arco a su merced para convertir.

Al Mate le costó mucho poder avanzar y llevar peligro al arco defendido por Hugo Acevedo. Por su parte, la Topadora encontró muchos espacios con los que pudo haber estirado la diferencia.

El inicio de la segunda mitad tuvo más dinámica. El Criollo, por la necesidad que le propuso el resultado, tuvo que adelantar sus líneas para encontrar rápido el descuento. Y lo encontró. Apenas inició el segmento Tomás Núñez tiró un centro-arco desde la izquierda y se le metió en el segundo palo a Acevedo, que convirtió.

A pesar de haber logrado ese objetivo no se mantuvo el resultado por mucho tiempo porque rápidamente hubo una gran jugada colectiva por el centro, que siguió por la izquierda y cerró con un pase al punto del penal, donde se ubicaba Ramiro Reynoso, que colocó su remate junto al primer palo para que Liniers aumente la ventaja otra ve.

El equipo dirigido por Fabián Cecconatto no dejó que el golpe le pasase factura y volvió a descontar. Fue de la mano de una maniobra de Elías Torancio que filtró un pase hacia la izquierda para Tomás Núñez. El joven lateral izquierdo ingresó al área y sacó un potente remate para marcar su segundo tanto en la jornada.

Luego el Mate fue mucho más ofensivo y también logró dominar a su rival. Gran parte de los minutos finales se disputaron en el campo del dueño de casa y contó con varias ocasiones pero no tuvo efectividad como para poder lograr la igualdad.

Con este resultado, Argentino quedó en la décima primera posición del Torneo Clausura, con 16 unidades. A su vez, está en el puesto 14 de la tabla anual, a siete del Reducido y a seis del descenso, un panorama complejo que deberá reenfocar cuando se cruce con Laferrere en la Barranca en el próximo capítulo.