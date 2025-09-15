El Naranja se mide con Muñiz en un partido clave para definir su posición de cara a la etapa decisiva

El panorama para Bera se modificó tras la victoria de Ituzaingó, que estiró a cuatro puntos la diferencia en la cima de la Zona A y se aseguró disputar la final ante Camioneros, líder absoluto de la Zona B, por el primer boleto directo a la B Metropolitana. Así, el Naranja quedó sin chances de disputar ese partido, pero todavía mantiene aspiraciones de llegar con fuerza al Reducido.

La importancia del duelo frente a Muñiz radica en que una derrota podría complicar su ubicación en la tabla. Si se da ese escenario y, además, Central Córdoba de Rosario consigue un triunfo frente a Cambaceres, el elenco rosarino lo superará en puntos y le arrebatará el segundo lugar. Esto no solo modificaría al rival del elenco de la región en la primera fase, sino que también lo obligaría a definir de visitante en un hipotético cruce con un mejor clasificado.

En ese contexto, el choque de este martes por la tarde se vuelve trascendental para el conjunto de Bilbao. Una victoria le permitiría terminar la fase regular con confianza y mantener la ventaja deportiva en la llave inicial del Reducido. Una caída, en cambio, lo dejaría con un camino más empinado en la carrera por alcanzar el gran objetivo: el ascenso.