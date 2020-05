Advertencia del "Cuervo" Larroque: "Con nosotros no hay joda"

El ahora diputado nacional del Frente de Todos en uso de licencia, prestó juramento en el Salón Dorado de la Casa de Gobierno bonaerense, en La Plata, ante Kicillof y la vicegobernadora Verónica Magario.

"Estamos en un tiempo muy particular, complejo, de emergencia y tenemos que estar muy atentos y preparados para cualquier tipo de contingencia", destacó el flamante ministro que se esforzó en resaltar tres premisas para su gestión "trabajar, trabajar y trabajar".

Y en ese sentido agregó que el ministerio puede "complementar en el área sanitaria, como así también, puede acudir en los barrios más postergados con situaciones de alimentación y todas las cosas que ya conocemos".

Larroque destacó la importancia que tiene la llegada de Desarrollo a esos barrios postergados porque, dijo, "la pandemia nos pegó a todos, pero a aquellos sectores que ya venían mal antes del 10 de diciembre, los golpea mucho más".

"Estamos trabajando también en protocolos para recuperar la economía de los sectores de la economía popular", adelantó.

ADEMÁS:

Municipios bonaerenses suman actividades permitidas

Jorge Macri impulsa jury de enjuiciamiento contra el juez Brun

Tras el acto, el flamante ministro fue consultado sobre si tomará "recaudos especiales" respecto de las compras de la cartera en el marco de la emergencia, que tanto inconvenientes produjeron en el orden nacional.

Larroque aclaró que en la provincia "no ha ocurrido" ningún inconveniente, y detalló, de todas formas, que "confía en los funcionarios que están, más allá que habrá algunos reemplazos de compañeros que irán a la ANSES" con Fernanda Raverta, ex titular del ministerio que ahora encabeza.

Específicamente, sobre eventuales sobreprecios en las compras, el ministro dijo que "me tiene sin cuidado, por mi historia personal y por la de los compañeros/as que están en el ministerio, tenemos muy claro que nuestra motivación en la política no pasa por hacer ninguna cosa extraña, sino simplemente es vocación de servicio, así que todos saben: con nosotros no hay joda, digamos".

Hasta la capital bonaerense se trasladaron los ministros de la Nación, Daniel Arroyo (Desarrollo), y Eduardo De Pedro (Interior); los diputados nacionales Máximo Kirchner y Sergio Massa, intendentes y representantes de organizaciones sociales y civiles.

También estuvieron el presidente de la Cámara baja bonaerense y el jefe de la bancada del FdT, Federico Otermín y Facundo Tignanelli; también estuvo el jefe de la bancada oficialista en el Senado Gervasio Bozzano, junto al "cura villero", el sacerdote, José María Di Paola.

"Estamos en una situación de emergencia y Larroque tiene la sensibilidad y la vocación por el trabajo necesarias", aseguró el gobernador Kicillof que definió la llegada del nuevo ministro "no como un reemplazante, sino un continuador" de la gestión que encaró la marplatense Raverta.