Agentes policiales ayudaron a una mujer a dar luz a una beba en su casa

El hecho tuvo lugar en una vivienda situada en la intersección de las calles Juan Larrea y Pedro Morán, en jurisdicción de la Comisaría Segunda. Fue de urgencia y aunque parecía tener un desenlace oscuro, todo cambió cuando llegaron los oficiales, que no dudaron en proceder y tomaron las riendas del asunto. El final fue el más feliz para ambas partes y la recién nacida está en óptimas condiciones.

El llamado a las 5 de la mañana del domingo al 911 alertó a los presentes. En un móvil del Comando de Patrullas, el sargento Bernardi, la sargento Sofía Araujo, el sargento Diego Espíndola, la oficial Salazar, la sargento Maira Silva y el sargento Wales llegaron y se entrevistaron con un hombre, que les dijo que su mujer estaba en pleno trabajo de parto y que su hija iba a nacer antes de llegar al hospital.

Es por ello que acudieron a estabilizarla y con mucha tranquilidad la acompañaron para que su niña naciera. El momento quedó captado en el lente de un teléfono celular y las imágenes emocionaron a la comunidad, que agradeció la valentía de los policías. Tras eso, la llevaron al Hospital Mi Pueblo, donde la madre ingresó con su hija para llevar adelante los debidos cuidados.

“Hoy me tocó un sueño inesperado. Algo que siempre quise es recibir a un ángel, un bebé... Hoy me tocó ser la partera de una beba hermosa, me tocó ser quien la reciba en sus brazos por primera vez como jamás imaginé. Dios es grande. La felicidad que siento es única: es como volver a ser madre”, escribió la sargento Maira Silva en sus redes sociales, que indicó que siguió su instinto materno.

El hecho deja en claro la importancia de que las fuerzas de seguridad sepan primeros auxilios y que puedan desarrollar sus capacidades en situaciones extremas como lo es el nacimiento de un bebé, ya que son los primeros en llegar a este tipo de eventos.