Reconocimiento a enfermeros de Brown por su trabajo y compromiso

El encuentro tuvo lugar en el Aula Magna del Campus de la Universidad Nacional Guillermo Brown (UNaB), en Burzaco, y contó con la participación del rector de casa de estudios, Pablo Domenichini; el secretario de Salud local, Walter Gómez, y la Coordinadora de la Escuela de Enfermería Hospital Doctor Lucio Meléndez, Margarita López, entre otros.

En ese marco, el intendente felicitó y agradeció el firme compromiso de los trabajadores de salud que participarán de la diplomatura y de todos los que se desempeñan en dicha profesión, y destacó el trabajo articulado con la universidad local para concretar la propuesta educativa. "Esta iniciativa nace de la comunidad. Claramente esta especialización en atención primaria de la salud en enfermería es una necesidad de nuestros equipos y de los enfermeros de la región, y el rol de la UNaB es central y estratégico, siempre con las puertas abiertas", expresó el jefe comunal.

Asimismo, el intendente destacó la importancia de poder avanzar en Almirante Brown con la licenciatura en Enfermería pese al recorte presupuestario del Gobierno Nacional hacia las universidades. Cabe señalar que esta diplomatura, llevada adelante de manera articulada entre el Municipio y la UNaB, tuvo como objetivo fortalecer las capacidades técnicas, reflexivas y de gestión de cuidados del personal de enfermería del primer nivel de atención local. De dicha propuesta pedagógica, egresaron un total de 42 estudiantes.

La misma -cuya cursada dura un año- estuvo dirigida a enfermeras y enfermeros que trabajan en Almirante Brown, sin embargo, también contó con la participación de trabajadores de los hospitales Arturo Oñativia y Pirovano y de la Unidad de Pronta Atención (UPA) de Longchamps. Como docentes participaron integrantes del gabinete de Salud de Almirante Brown, directores de los Centros de Atención Primaria de Salud (CAPS), integrantes del equipo de la UNaB e invitados con experiencia en el área.

Fueron también parte de la jornada de reconocimiento el secretario de Extensión y Bienestar de la UNaB, Ignacio Jawtuschenko; el secretario de Posgrado, Andrés Gilio, y el coordinador de la Diplomatura y director Profesional Sanitario CAPS 12 de Don Orione, Diego Reinoso. Vale recordar por último que la UNaB acaba de lanzar la carrera de Licenciatura en Enfermería que tendrá una duración de cinco años. Los egresados estarán capacitados para brindar cuidados de alta complejidad, resolver problemas de salud, y trabajar en equipos interdisciplinarios con una sólida base científica, humanística y ética.