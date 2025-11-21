Aprender Lomas amplía su oferta educativa para 2026

Además, se abrirá una nueva sede de formación en Fiorito, a partir de un convenio con la CTA, y se incorporará orientación vocacional para estudiantes secundarios, reforzando el acompañamiento educativo en las primeras etapas de elección profesional. A partir del año próximo, la plataforma también sumará especializaciones en Inteligencia Artificial, Programación de Videojuegos, Computación en la Nube y Edición Audiovisual, además de nuevos cursos de Tornería y Fresado, Mecánica de Bicicletas y Prototipado Textil.

Cabe recordar que las propuestas formativas incluyen ofertas desarrolladas por el Municipio, la Provincia de Buenos Aires y la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (UNLZ), articulando esfuerzos institucionales para ampliar el acceso a la educación y la capacitación. Quienes completan los cursos reciben un certificado oficial y pueden postularse a búsquedas laborales a través de Empleo Lomas, fortaleciendo la articulación entre formación y trabajo.

Al respecto, el intendente Federico Otermín destacó la importancia de profundizar las oportunidades educativas: "Desde el Municipio defendemos nuestra educación pública, nuestras escuelas, nuestros institutos porque estudiar es un pacto con el futuro. Alguien estudia para poder tener una perspectiva mejor, es algo maravilloso, tiene que ver con cultivar el espíritu".

En la misma línea, subrayó el rol del Estado local en la construcción de un horizonte de posibilidades: "La idea de Gobierno de la Comunidad es ser un puente y poder darle un apoyo a aquellas personas que necesitan una mano y generemos las condiciones de posibilidad para que haya un futuro muchísimo mejor".

Actualmente, la plataforma integra 262 capacitaciones en más de 25 categorías, dictadas en 43 instituciones de las 14 localidades del distrito. La oferta incluye desde oficios tradicionales, como albañilería o gasista, hasta propuestas vinculadas a la tecnología, la industria, el ambiente y las habilidades digitales.

Aprender Lomas se consolidó como un espacio de referencia para quienes buscan capacitarse y mejorar sus oportunidades de empleo. Desde su lanzamiento en mayo de 2025, cientos de vecinos consultaron el portal e iniciaron alguna de las formaciones disponibles. La oferta completa puede consultarse en aprender.lomasdezamora.gov.ar