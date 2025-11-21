Mujer con gravísimas heridas tras ser embestida por auto manejado por un delincuente

El hecho es verdaderamente conmocionante y tiene a una persona peleando por sobrevivir, mientras que el hampón responsable fue recapturado. Lo cierto es que primero había trascendido que ella había muerto, pero luego se confirmó que aún tiene posibilidades pese a las gravísimas secuelas que le dejó este terrible choque. Las cámaras de vigilancia captaron el orígen de toda esta secuencia y trabajan nuevamente las autoridades judiciales quilmeñas.

Según informaron testigos, el hecho comenzó en la Defensoría Penal, ubicada sobre la calle Alberdi al 233, cuando un delincuente salió del establecimiento y empujó al policía que lo llevaba. Estaba imputado por “hurto agravado por escalamiento en grado de tentativa y portación ilegal de arma de uso civil” y empezó a correr por las calles del centro, hasta que vio un Chevrolet Meriva estacionado, se metió, lo prendió y se fugó.

Durante la persecución embistió a varios autos y testigos informaron que los agentes policiales iban 200 metros detrás de él. Sin embargo, lo peor llegó cuando en la intersección de las calles Lamadrid y Comodoro Rivadavia, en Quilmes Oeste y en las cercanías del barrio Los Eucaliptus, embistió a una pareja que iba en otro rodado y dejó a la mujer con gravísimas heridas.

De inmediato los vecinos se acercaron y llamaron a la ambulancia, mientras que los agentes policiales detuvieron al sindicado en Joaquín V. González y Jujuy con un operativo cerrojo. Lo cierto es que la damnificada perdió mucha sangre, tenía daños severos y está internada en el Hospital de Quilmes a la espera de un milagro. Su acompañante está fuera de peligro.

Así las cosas, el capturado fue trasladado a la Comisaría 1era del distrito y familiares de las víctimas piden la sanción correspondiente después de cometer este brutal acto.