El plantel de Quilmes retornó a las prácticas

El elenco de Alfredo Grelak tiene a casi todo el equipo a disposición, excepto Iván Ramírez y Francisco Flores, los cuales siguen trabajando aparte desde hace varios días, ya que no seguirán en el club.

Hasta el momento han rescindido Mariano Miño, Oscar Belinetz, Juan Cruz Kaprof, Enzo Kalinski, Camilo Machado y Edwin Schulz. Prontamente lo harán Maximiliano Padilla, Tiago Benzi, Gabriel Aranda y Mariano Santiago.

Con estas bajas importantes, Grelak deberá ajustar el mercado de refuerzos cuando en el club reciban la habilitación para incorporar jugadores por parte de la FIFA, ya que sigue cursando la sanción para incorporar futbolistas y en el Cervecero esperan los justificativos para proceder a la apelación. De momento, por los próximos dos mercados de pases Quilmes no podrá traer futbolistas, así que todo indica que llegaría el momento de los pibes.

Por tal motivo, varios jugadores de la Reserva Campeona del Torneo de la Tercera División ya entrenan con el plantel profesional y se sumaron a las labores.

El DT ayer contó con Lucas Romeo, Agustín Ortega, Gabriel Carabajal, Juan Ignacio Capano, Agustín Bindella, Mirko Juárez, Ramiro Luna, Ramiro Martínez, Joaquín Canadell, Esteban Glellel y Lautaro Herrera