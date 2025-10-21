Sánchez: "Es una desilusión terrible"

El equipo de Rodrigo Bilbao había dejado en el camino a General Lamadrid en la fase anterior, con una remontada épica que ilusionó a todo el pueblo naranja. Sin embargo, esta vez no pudo repetir la historia. Pese al empuje de su gente y al dominio territorial en varios pasajes del partido, el conjunto de Berazategui no encontró la contundencia necesaria y pagó caro las desatenciones defensivas.

Tras el encuentro, el volante Santiago Sánchez expresó su tristeza por la eliminación: "Es una desilusión terrible, por todo lo que trabajamos en el año. No tuvimos un buen arranque, levantamos, pero no alcanzó. Eramos mejor equipo, pero con distracciones nos ganaron. Nos hicieron dos goles iguales, de local y visitante. La desilusión de este grupo es tremenda porque teníamos un buen plantel y nos quedamos en la puerta".

El mediocampista también hizo autocrítica al recordar el partido de ida: "Nos faltó ir allá a cuidar el cero. Lo intentamos, pero de una pelota parada nos hicieron el gol. Dimos todo de local y visitante. Se encontraron con dos goles de la nada y nos quedamos sin nada".

El Naranja cierra así una campaña que tuvo altibajos, pero también entrega y compromiso. Ahora, el desafío será sostener la base del plantel y volver a intentarlo en 2026 con la misma pasión que caracteriza al club de la región.