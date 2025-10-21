Agustín Wallasch, DT de Estrella del Sur: "Pudimos adaptarnos de manera rápida a la divisional"

"Las sensaciones son más que positivas para nosotros. Pudimos adaptarnos de manera rápida a la divisional, además de haber llegado a un Reducido en donde caímos con lo justo contra un gran equipo como Deportivo Español. Aspiramos a tener un gran 2026, creo que dimos los primeros pasos para afianzar a este club como uno de los que puede competir por el ascenso", aseguró Wallasch.

El DT también se refirió a su continuidad y a los proyectos de infraestructura del club. "Me siento muy cómodo en esta institución y es por eso que estamos ya planificando lo que será el siguiente torneo. Tenemos también ese objetivo de tener nuestro estadio en óptimas condiciones para afrontar el campeonato. Estamos ansiosos, pero entendemos que es un proceso que lleva tiempo. Ojalá podamos tener nuestra cancha lo más pronto posible", cerró el entrenador en conversación con Radio Urbe 97.3.

Estrella del Sur terminó tercero en la Zona B con 43 puntos, llegando a los Octavos de Final del Reducido, donde cayó con un global de 2-1. Tras esta buena campaña, en San Vicente se ilusionan con repetirla en el 2026, contando con una base sólida y con la infraestructura necesaria para poder ser uno de los animadores del campeonato.