Agustín Wallasch, DT de Estrella del Sur: "Pudimos adaptarnos de manera rápida a la divisional"

El entrenador se mostró satisfecho con la campaña del equipo en la Primera C y confió en que el club puede "competir por el ascenso" en 2026.
Estrella del Sur cerró un 2025 con un balance mayoritariamente positivo, logrando alcanzar instancias de Reducido en la que fue su primera temporada en la División C, tras haber ascendido en el Torneo Promocional Amateur 2024. El club de San Vicente ya se prepara para el próximo año con ambiciones renovadas. En diálogo con Deportes del Sur, el director técnico del equipo, Agustín Wallasch, analizó la campaña.
"Las sensaciones son más que positivas para nosotros. Pudimos adaptarnos de manera rápida a la divisional, además de haber llegado a un Reducido en donde caímos con lo justo contra un gran equipo como Deportivo Español. Aspiramos a tener un gran 2026, creo que dimos los primeros pasos para afianzar a este club como uno de los que puede competir por el ascenso", aseguró Wallasch.
El DT también se refirió a su continuidad y a los proyectos de infraestructura del club. "Me siento muy cómodo en esta institución y es por eso que estamos ya planificando lo que será el siguiente torneo. Tenemos también ese objetivo de tener nuestro estadio en óptimas condiciones para afrontar el campeonato. Estamos ansiosos, pero entendemos que es un proceso que lleva tiempo. Ojalá podamos tener nuestra cancha lo más pronto posible", cerró el entrenador en conversación con Radio Urbe 97.3.
Estrella del Sur terminó tercero en la Zona B con 43 puntos, llegando a los Octavos de Final del Reducido, donde cayó con un global de 2-1. Tras esta buena campaña, en San Vicente se ilusionan con repetirla en el 2026, contando con una base sólida y con la infraestructura necesaria para poder ser uno de los animadores del campeonato.
