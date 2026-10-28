La controversia también alcanza al funcionamiento de los dispositivos ya que los radares instalados en Dolores podrían no estar registrando infracciones tras el cambio de empresa.

Otro cuestionamiento apunta a las funciones que podrían quedar en manos privadas. El artículo 28 de la Ley provincial 13.927 prohíbe privatizar el control directo de las infracciones, por lo que se solicita revisar las facultades previstas en los pliegos.

Desde La Libertad Avanza exigen que el municipio exhiba los contratos, acredite las condiciones económicas y garantice el funcionamiento de los equipos antes del verano, cuando miles de automovilistas transitarán por la zona.