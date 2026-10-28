Organizado por la Lotería de la Ciudad de Buenos Aires, participaron sus autoridades, representantes del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires y funcionarios judiciales.
En el Museo de Arte Moderno de Buenos Aires, Lotería de la Ciudad de Buenos Aires (LOTBA) organizó el encuentro denominado “Abordajes Judiciales sobre Apuestas Ilegales Online”, en el que participaron magistrados, fiscales, autoridades regulatorias y especialistas. El objetivo fue analizar los desafíos del sector y promover estrategias de cooperación para fortalecer la prevención, investigación y persecución de la oferta no autorizada en entornos digitales.
Durante la jornada, un primer panel analizó la aplicación de herramientas y medidas judiciales en distintas jurisdicciones. Participaron Ezequiel Domínguez (director de LOTBA), Juan Rozas (titular de la Fiscalía Especializada en Delitos y Contravenciones vinculados a los Juegos de Azar, FEJA) y Juan José Suárez (juez de Garantías), quienes compartieron buenas prácticas e instrumentos de investigación y coordinación interinstitucional.
A su vez, el rol de los organismos de control ante el crecimiento del mercado informal fue el eje central del debate encabezado por Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, junto a referentes del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) y el fuero de Garantías. Los expositores coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación entre jurisdicciones para blindar los controles, bloquear accesos ilegales y garantizar entornos de juego seguros y responsables.
Para finalizar, los participantes remarcaron la importancia de consolidar los espacios de trabajo conjunto mediante una regulación efectiva, investigación especializada y acciones coordinadas. La iniciativa se enmarca en las políticas públicas que impulsa LOTBA para combatir el juego clandestino, proteger a los usuarios y promover el juego legal en la Ciudad.
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