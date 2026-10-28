A su vez, el rol de los organismos de control ante el crecimiento del mercado informal fue el eje central del debate encabezado por Jesús Acevedo, presidente de LOTBA, junto a referentes del Instituto Provincial de Lotería y Casinos de la Provincia de Buenos Aires (IPLyC) y el fuero de Garantías. Los expositores coincidieron en la necesidad de profundizar la articulación entre jurisdicciones para blindar los controles, bloquear accesos ilegales y garantizar entornos de juego seguros y responsables.