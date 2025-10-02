Banfield, con su meta de clasificar al Octogonal

Por el lado del Taladro, el conjunto de Troglio está a muy poca distancia de alcanzar su meta de clasificar al Octogonal, pero el Globo es un rival directo y que a la vez arrastra un historial bastante positivo contra el Albiverde, ya que Banfield lleva mucho tiempo sin vencer al Globo.

Es que Banfield no vence a Huracán en Parque Patricios desde el Apertura 2009, año en el que se consagró campeón del fútbol argentino. En aquella oportunidad se impuso por 1 a 0 con el gol de Santiago Silva.

Desde entonces, ha sido toda una pesadilla intentar ganar en el Ducó y cada año que pasa se ha hecho cuesta arriba al Taladro. Y no sólo como visitante, sino también como local, ya que en el Florencio Sola la última vez que el Taladro ganó fue en la temporada 2016-2017, por 1 a 0 con gol de Emanuel Cecchini.

En líneas generales, el historial marca una fuerte tendencia hacia Huracán, por eso es que Banfield necesita los tres puntos en este duelo: jugaron 97 partidos con 44 victorias de Huracán, 24 éxitos de Banfield y 29 empates.