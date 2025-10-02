Banfield, con su meta de clasificar al Octogonal

Este sábado visitará a Huracán, un compromiso en el que no se impone desde 2009. El técnico Pedro Troglio busca que el Taladro repita el gran nivel mostrado ante Unión.
Banfield prepara su encuentro contra Huracán, como visitante, este sábado en el Tomás Ducó y la premisa del DT Pedro Troglio es repetir el gran nivel mostrado ante el líder de la Zona A de la Liga Profesional, Unión, por lo tanto aguarda seguir escalando y con buenas expectativas en el campeonato. Ambos conjuntos se juegan a cara o cruz su clasificación.
Por el lado del Taladro, el conjunto de Troglio está a muy poca distancia de alcanzar su meta de clasificar al Octogonal, pero el Globo es un rival directo y que a la vez arrastra un historial bastante positivo contra el Albiverde, ya que Banfield lleva mucho tiempo sin vencer al Globo.
Es que Banfield no vence a Huracán en Parque Patricios desde el Apertura 2009, año en el que se consagró campeón del fútbol argentino. En aquella oportunidad se impuso por 1 a 0 con el gol de Santiago Silva.
Desde entonces, ha sido toda una pesadilla intentar ganar en el Ducó y cada año que pasa se ha hecho cuesta arriba al Taladro. Y no sólo como visitante, sino también como local, ya que en el Florencio Sola la última vez que el Taladro ganó fue en la temporada 2016-2017, por 1 a 0 con gol de Emanuel Cecchini.
En líneas generales, el historial marca una fuerte tendencia hacia Huracán, por eso es que Banfield necesita los tres puntos en este duelo: jugaron 97 partidos con 44 victorias de Huracán, 24 éxitos de Banfield y 29 empates.
