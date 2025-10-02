Varelense realiza salidas recreativas para pacientes del Hospital Garrahan

Celeste lleva a cabo las actividades determinados fines de semana y en fechas alusivas, como el Día de la Niñez. Consciente del estado de salud de los niños que participan, solicita la autorización de los médicos y cumple con los protocolos necesarios.

En diálogo con este medio, la joven explicó que la iniciativa está centrada en "lograr un cambio en el ambiente hospitalario, logrando que cada pequeño, a pesar del diagnóstico, pueda tener las mismas oportunidades y realizar una vida igual que todos, compartiendo un poco de amor, risas, juegos, contención y acompañamiento". Además, planteó la importancia de mantener "los cuidados necesarios para que pueda salir un poco del encierro entre cuatro paredes".

Asimismo, reveló que "por experiencia de vida, te aseguro que la felicidad es una buena medicina en la vida", al tiempo que recordó: "Comencé desde chiquita al tener el alta médica luego de pasar prácticamente toda mi infancia en operaciones y tratamientos, impulsé la fundación hace más o menos cuatro años, por la cual llevo a cabo proyectos como eventos del Día del Niño, Navidad, entre otros".

En ese sentido, consideró que para que esto "tenga un impacto positivo causando evolución en cada pequeño tiene que ser constante". "Desde mis ingresos laborales lo llevo adelante, es difícil y a veces hasta imposible de creer, pero con esfuerzo, amor y dedicación nada lo es", agregó

Consultada por la recepción que tienen los chicos sobre las salidas, reveló que notó "el cambio brusco que causa en los niños, como el despertar y ya llamarme para jugar u o acompañarlos". Y profundizó: "Desde el día uno, aunque la mayoría me decía que era una locura, doy gracias que hasta grandes empresas me apoyan y emprendedores que viven sin miedo al mañana".

También, Celeste compartió su "felicidad y orgullo" al "sacarlos a festejar también sus cumpleaños", así como reiteró que se respetan "sus cuidados fundamentales obviamente, ya que los pequeños a los que asisto son de tratamiento oncológico y de alta complejidad que pasan gran parte de su vida en internación".

Finalmente, enfatizó: "El Garrahan es uno de los hospitales más importantes que tenemos en Argentina, dado que asiste hasta pacientes del interior, los cuales la sufren aún más porque no es fácil estar lejos de casa, de la familia y muchos hasta sin un ingreso. Por tal motivo es el que más asisto".