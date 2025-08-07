Alfonzo: "Apuntamos a estar en el Reducido"

Las decisiones arbitrales continúan bajo la lupa de propios y extraños en la divisional. A pesar de la paridad, Alfonzo no ocultó su malestar con los jueces. "Hubo muchas tarjetas para nosotros. A ellos los perdonó varias veces", disparó en relación al desempeño de la terna.

En cuanto a los objetivos del equipo de Roque Drago, fue claro: "Todos los partidos queremos salir a ganar. Apuntamos a estar en el Reducido". Y ya con la mirada puesta en el próximo compromiso, cerró: "El Porve es un equipo duro, es una cancha difícil. Vamos a ir preparados para combatir".

Claypole acumula 25 puntos en el campeonato y continúa luchando por mantenerse dentro de los puestos de Reducido. En la próxima fecha visitará a El Porvenir en Gerli, un rival directo en la pelea por ingresar a la etapa final del torneo. En los últimos años, los resultados fueron repartidos, por lo que aguardará que esta vez la moneda caiga de su lado y obtener un buen resultado que le permite inflar el pecho de confianza de cara a la recta final.