Alfonzo: "Apuntamos a estar en el Reducido"

El mediocampista de Claypole analizó lo que dejó el empate ante Defensores de Cambaceres. En la próxima fecha el Tambero deberá enfrentar a El Porvenir.

Tras el empate 1-1 frente a Defensores de Cambaceres en el Rodolfo Capocasa, Sergio Alfonzo analizó lo que dejó el encuentro y destacó la entrega del equipo, sobre todo por haber jugado buena parte del partido con un hombre menos. "Tuvimos actitud y por suerte pudimos sumar. Con un jugador menos supimos contraarrestar a ellos, nos hicimos fuertes", remarcó el mediocampista.

Las decisiones arbitrales continúan bajo la lupa de propios y extraños en la divisional. A pesar de la paridad, Alfonzo no ocultó su malestar con los jueces. "Hubo muchas tarjetas para nosotros. A ellos los perdonó varias veces", disparó en relación al desempeño de la terna.

En cuanto a los objetivos del equipo de Roque Drago, fue claro: "Todos los partidos queremos salir a ganar. Apuntamos a estar en el Reducido". Y ya con la mirada puesta en el próximo compromiso, cerró: "El Porve es un equipo duro, es una cancha difícil. Vamos a ir preparados para combatir".

Claypole acumula 25 puntos en el campeonato y continúa luchando por mantenerse dentro de los puestos de Reducido. En la próxima fecha visitará a El Porvenir en Gerli, un rival directo en la pelea por ingresar a la etapa final del torneo. En los últimos años, los resultados fueron repartidos, por lo que aguardará que esta vez la moneda caiga de su lado y obtener un buen resultado que le permite inflar el pecho de confianza de cara a la recta final.

