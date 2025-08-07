Italiano visitará a Midland y Laferrere recibirá a Comunicaciones

Este viernes desde las 21.10, el Sportivo Italiano se correrá hasta Libertad, en donde se medirá con el último campeón, Ferrocarril Midland, con la conducción de Gabriel Gutiérrez. Será un partido, que irá por TV, de escoltas, ya que ambos suman 13 puntos, a dos del líder Villa San Carlos. Al mismo tiempo para el Azzurro tiene otra arista, puesto que la lucha también se plantea en la tabla general, en donde el Tano suma 34 puntos y está a sólo dos del último que está dentro del Hexagonal por el segundo ascenso.

Por su parte, el turno de Lafe será el sábado a las 14.30 en el Morumbí de La Matanza, en donde recibirá a Comunicaciones (irá por TV), y con la conducción de Maximiliano López Monti.

La apuesta de Italiano deberá ser fuerte en Libertad a partir de tener enfrente al último campeón y en su casa. Pero, el Tano llega precedido por una victoria “cinco estrellas”, ya que viene de derrotar por 2 a 1 al siempre vigente y candidato Excursionistas. Ese triunfo logrado en el estadio de Ciudad Evita le permitió al equipo de Matías Giménez saltar a la segunda posición de la tabla del Clausura y prenderse de lleno en la pelea por un lugar por el segundo ascenso.

Y en esto mucho ha tenido que ver el sello goleador de Emiliano Mozzone, quien anda de racha. El Tano viene cumpliendo una faena de relieve en el Torneo Clausura, en el que ha cosechado cuatro victorias, un empate y dos caídas, con una docena de goles a favor. En ese sentido, cuatro de ellos tuvieron la marca de Emiliano Mozzone, que lleva ocho marcados en la temporada. “Estoy feliz por el buen momento personal, pero principalmente, porque ayudo al equipo”, señaló y agregó: “Los goles sirven para que Italiano sume y esté arriba. Ojalá que sigamos por esta racha. Tenemos que ir fecha a fecha, porque todos los partidos son muy complicados”.

En cuanto a Excursionistas analizó que “hicimos un buen partido, estuvimos sólidos, ellos tuvieron la pelota pero no nos hicieron daño y cuando nosotros llegamos, convertimos”.

Por su parte, Lafe tiene una necesidad que la sigue cargando sobre sus hombros. No puede enhebrar dos triunfos al hilo, lo cual se ha convertido en una molesta racha. Había logrado una trabajada victoria sobre San Martín de Burzaco, pero no pudo repetir en Ingeniero Maschwitz, en donde no pasó del empate 1-1 con Deportivo Armenio.

El Villero había sacado ventaja con el gol de Eloy Rodríguez, pero una distracción le sirvió en bandeja el empate a Armenio. El delantero de Lafe, que marcó su segundo gol, se lamentó por la repartija de puntos. “Fue una lástima que nos hayan empatado, porque habíamos hecho un desgaste grande en una cancha pesada y con mucha humedad en el ambiente”, comentó y agregó: “Nos quedamos con el esfuerzo que hicimos”.

De cara a lo que se viene, es decir Comunicaciones, en Magnasco y Rodney, Eloy Rodríguez entendió que “Comunicaciones no viene bien, pero nosotros tratamos de fijarnos en lo que hacemos nosotros. Tenemos la obligación de ganar de local”.

Mientras tanto Liniers anda en busca de la regularidad de la que alguna vez gozó, pero que ahora anda alejado. El pasado fin de semana armó un partidazo ante Comunicaciones, que incluyó esa fibra que siempre pondera la tribuna.

Este fin de semana, el Celeste tendrá descanso, en el que buscará retocar algunos matices del equipo luego de que en el capítulo pasado rescatara un punto en su visita a Agronomía, a raíz del empate 2-2 con Comunicaciones.

El equipo de Diego Herrero demostró carácter para salir a flote, puesto que supo remontar un 0-2. Lo cierto es que con este punto, el Celeste pasó a sumar seis puntos en la tabla del Clausura, en el que se ubica 15°, mientras que en lo que respecta a la tabla general, cosecha 33 puntos, a tres de Excursionistas, que por ahora es el último que se está clasificando al Reducido por el segundo ascenso. A todo esto, tras la fecha libre, en su vuelta a la competencia, el Celeste será anfitrión del Deportivo Laferrere, en el contexto de la 9na. fecha, en el estadio Juan Antonio Arias de Villegas.