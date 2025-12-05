Allanaron una vivienda donde se sacrificaban animales en rituales religiosos

Es importante resaltar que meses atrás, en el Parque Pereyra se encontraron más de 30 animales muertos que habían sido sacrificados por religiosos, entre los cuales había cabras, gallinas y demás, motivo por el cual la lucha contra estas prácticas atraviesa un momento clave para ejecutar denuncias posibles ante casos similares. Los allegados sostienen que es fundamental la participación de los vecinos, que son los primeros en enterarse de estas lamentables cosas en los barrios.

Todo comenzó con un informe acercado a la Fundación Planeta Vivo, del reconocido abogado berazateguense Fernando Pieroni, en el cual sostenían que en una vivienda de la calle 50, en la localidad de Plátanos, se hacían rituales religiosos y sacrificaban animales como ofrendas.

Fue así que agentes policiales irrumpieron en el domicilio y detuvieron a un hombre, además de constatar que allí se llevaban a cabo las mencionadas ceremonias. Había cueros de animales y rescataron a un perro en muy malas condiciones, que fue trasladado al Hospital Veterinario Municipal.

Personal de Zoonosis estuvo presente en el domicilio y no descartan que este sujeto tenga que ver con los hechos que se dieron en la región en meses pasados, cuando aparecieron animalitos mutilados en la zona de Gutiérrez.

“Hace una semana volvíamos del predio de la fundación y vimos a un grupo de personas vestidas de blanco ingresar al Parque Pereyra por la entrada del Castillo, hacia la zona donde encontramos los animales mutilados. Avisamos al destacamento del parque y un patrullero los identificó: eran practicantes de la religión umbanda, aunque no llevaban animales”, mencionó el abogado Pieroni.

Lo cierto es que vecinos manifestaron su extrema preocupación por el asunto y dijeron que esto es moneda corriente en distintos barrios, por lo que fueron invitados a denunciar.