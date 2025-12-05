Victoriano Arenas confirmó a la dupla Leston y Ventura para encarar la Primera C 2026

No fue el semestre que esperaban en Valentín Alsina, y es por eso que un cambio de rumbo está muy bien visto por la dirigencia y la parcialidad. El interinato de Lodico le dio tiempo a la CD para trabajar en el sucesor de Morali, y la apuesta por Leston responde a reforzar el sentido de pertenencia desde la conducción del plantel profesional. Así también, la compañía de Luis Ventura en el banco es un espaldarazo más que necesario para poder capear estos primeros meses.

De esta manera, el Gallego se hará cargo del primer equipo junto a Ventura con el objetivo de llevar al club de Valentín Alsina a pelear en la parte alta de la tabla de posiciones de la Primera C. Para Leston será su primera experiencia como entrenador principal de un equipo de AFA. No obstante, el nuevo DT conoce la institución ya que tuvo un pasado como jugador, además de vestir las camisetas de Banfield, Talleres Remedios de Escalada y Deportivo Paraguayo.