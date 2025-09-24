Almirante Brown invita a recorrer su nueva Ruta Hamburguesera

La iniciativa, articulada desde la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, busca potenciar y promover la actividad comercial local, cuidar el bolsillo de los vecinos y también fomentar el turismo gastronómico. En ese sentido, cada miércoles, los locales adheridos ofrecerán 2x1 en hamburguesas con queso para que los brownianos disfruten de sabores únicos en familia o con amigos.

En Adrogué, participan Ol Tack (Cordero 759), Rox Club (Spiro 1051), El Rincón (Mitre 1401), Baum (Mitre 1184), Danke (Hipólito Bouchard 1402), Burgalovers (Amenedo 1002), Ruka (Avenida Espora 599), Hamburga (Tomás Nother 771) y Locos por la Birra (Diagonal Almirante Marrón 1272).

En Longchamps, se suman Nico's Burger (Magdalena Motti de Tiegui 1004), Andy's Frites (Provincia de Buenos Aires 713) y Brooklyn (Avenida Hipólito Yrigoyen 18391); mientras que en Rafael Calzada se podrá disfrutar en Aldorado (Avenida San Martín 3541); y, en Burzaco, en Don Vito (Bartolomé Mitre 586).

"Con la Ruta Hamburguesera seguimos acompañando a nuestros comerciantes locales y generando propuestas para que las familias brownianas disfruten de la gastronomía del distrito, fortaleciendo al mismo tiempo el trabajo y la producción en Almirante Brown", destacó al respecto el intendente Mariano Cascallares.