Los familiares lo buscaban y se encontraron con que había muerto y fue cremado

La noticia circuló rápidamente en distintas plataformas y, previamente, los vecinos berazateguenses estuvieron al tanto de lo que iba pasando cuando Pedro Vega era rastreado por su círculo familiar. Lamentablemente, el final fue peor de lo imaginado desde un principio y no pudieron siquiera despedirse de sus restos ni tampoco saber cómo había sido el deceso.

La víctima había sido vista por última vez en Hudson, en la intersección de las calles 149 y 48, en el barrio Bustillo, esperando el colectivo. De allí en adelante no se supo más nada y sus familiares empezaron a difundir diversas fotografías para poder localizarlo. Hubo algunos comentarios cruzados en redes sobre algunos testigos que aseguran haberlo visto hablando solo, pero la realidad es que eso nunca llegó a buen puerto y tampoco cumplieron con el objetivo.

La noticia se agravó a los días, cuando agentes judiciales les confirmaron que Vega había muerto y que lo cremaron el pasado 2 de septiembre. La conmoción fue total y quedaron en estado de shock. Por otro lado, los usuarios que habían apoyado la búsqueda del hombre con vida insistieron en que para realizar dicho procedimiento se necesitan autorizaciones y que este caso olía raro.

De ahora en más, la búsqueda está centralizada en las partes que intervinieron en el proceso y sus familiares buscan recopilar hasta el último vestigio de información para conocer cómo fueron sus últimas horas y el motivo por el cual estaba desaparecido de su propia vivienda. No pueden determinar ni saber el motivo por el cual no los llamaron para informarlos al respecto.