Almirante Brown vuelve a proponer "La Noche de las Pizzerías"

En Adrogué participarán las pizzerías María Bonita (Bartolomé Mitre 1195), Mardiros (Pellerano 726), Tempo (Bartolomé Mitre 997), Beritzza (Avenida Tomás Espora 1366), Polaris (Adolfo Alsina 1050), Filomena (Esteban Adrogué 1102) y Plaza Esteban (Plaza Esteban Adrogué 31). Por su parte, en Burzaco lo hará Pepperino (Presidente Perón 812); en Longchamps se suma Dalmasetto (Chiesa 708, esquina Belgrano), mientras que en Rafael Calzada participará Aldorado (Avenida San Martín 3541).

"Seguimos acompañando desde el Municipio a los comercios gastronómicos de Almirante Brown y acercando a las familias propuestas accesibles para disfrutar y compartir con amigos o en familia", indicó el intendente Mariano Cascallares. La propuesta, al igual que otras promociones en distintos rubros comerciales, es impulsada por la Comuna a través de la Secretaría de Relaciones con la Comunidad, en articulación con los comerciantes brownianos, con el objetivo de potenciar el consumo local y fortalecer la economía del distrito.