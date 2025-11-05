Celebrarán los 65 años de la autonomía de Berazategui

En el espacio verde ubicado sobre Mitre, entre las calles 6 y tendrá lugar un patio gastronómico, propuestas para toda la familia y un gran cierre musical. Será la 34ta. edición del Encuentro Ciudadano por la Autonomía, organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, a cargo de María Laura Lacava.

Además, en esta cita para compartir junto a familiares y amigos, también participarán todas las áreas municipales y se exhibirán las producciones de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos, tanto públicos como privados, entre otros. Al respecto, Lacava invitó "a todos los vecinos y vecinas a festejar estos 65 años de crecimiento y de muchísimos logros como comunidad".

"Pueden venir con el mate y la sillita, porque la idea es que pasen un hermoso día y se queden hasta el final del evento, que contará con una enorme variedad de actividades y grandes espectáculos musicales. Además, como siempre, cantaremos todos juntos el clásico 'feliz cumpleaños' y pediremos todos esos deseos que queremos para nuestra hermosa ciudad. Los esperamos", enfatizó.

Para que todos puedan disfrutar de la actividad de manera tranquila y organizada, desde el viernes -a partir de las 8- y hasta el domingo -a las 10- se desviará el tránsito en las siguientes intersecciones: 6 entre 147 y 150; 7 entre 147 y 150; 148 entre 5 y 8; 149 entre 5 y 8; y Mitre entre 5 y 7 A (ambas manos). A propósito, desde la Comuna mencionaron que "quienes quieran circular por la Avenida Mitre mano a Capital, pueden utilizar la calle 150 y retomar por la 5". "En tanto, para ir mano a La Plata, el desvío es por calle 5 hacia 146 y retomando por 9", señalaron.