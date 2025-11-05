Celebrarán los 65 años de la autonomía de Berazategui

Con entrada libre y gratuita, se realizará un nuevo Encuentro Ciudadano en la Plaza San Martín, en el que está prevista la actuación estelar del grupo de cumbia Tambó Tambó.
Con las actuaciones estelares del grupo de cumbia Tambó Tambó y del participante de La Voz Argentina 2025, Thomas Guzmán, Berazategui festejará el 65° aniversario de su autonomía con nuevo Encuentro Ciudadano que se efectuará este sábado desde las 17, en la Plaza San Martín con acceso libre y gratuito.
En el espacio verde ubicado sobre Mitre, entre las calles 6 y tendrá lugar un patio gastronómico, propuestas para toda la familia y un gran cierre musical. Será la 34ta. edición del Encuentro Ciudadano por la Autonomía, organizado por la Municipalidad de Berazategui, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, Recreación, Turismo y Deportes, a cargo de María Laura Lacava.
Además, en esta cita para compartir junto a familiares y amigos, también participarán todas las áreas municipales y se exhibirán las producciones de colectividades, emprendedores, instituciones intermedias, industrias locales y establecimientos educativos, tanto públicos como privados, entre otros. Al respecto, Lacava invitó "a todos los vecinos y vecinas a festejar estos 65 años de crecimiento y de muchísimos logros como comunidad".
"Pueden venir con el mate y la sillita, porque la idea es que pasen un hermoso día y se queden hasta el final del evento, que contará con una enorme variedad de actividades y grandes espectáculos musicales. Además, como siempre, cantaremos todos juntos el clásico 'feliz cumpleaños' y pediremos todos esos deseos que queremos para nuestra hermosa ciudad. Los esperamos", enfatizó.
Para que todos puedan disfrutar de la actividad de manera tranquila y organizada, desde el viernes -a partir de las 8- y hasta el domingo -a las 10- se desviará el tránsito en las siguientes intersecciones: 6 entre 147 y 150; 7 entre 147 y 150; 148 entre 5 y 8; 149 entre 5 y 8; y Mitre entre 5 y 7 A (ambas manos). A propósito, desde la Comuna mencionaron que "quienes quieran circular por la Avenida Mitre mano a Capital, pueden utilizar la calle 150 y retomar por la 5". "En tanto, para ir mano a La Plata, el desvío es por calle 5 hacia 146 y retomando por 9", señalaron.
comentar