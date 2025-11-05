Destacada actuación de los deportistas del Club Leones de Ezpeleta

En el encuentro realizado en el Colegio Monseñor Tomás Juan Solari de Morón se consagraron bicampeones de la especialidad. Obtuv8ieron 28 medallas: 16 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.
Los deportistas del Club Leones de Ezpeleta se lucieron en el 25° Campeonato Argentino de Karate, llevado a cabo Colegio Monseñor Tomás Juan Solari de Morón, al consagrarse bicampeones de la especialidad , y nuevamente lideraron el medallero general. Los liderados por el sensei Nelson Bravo y el sensei Fernando Machuca, los karatecas han dejado una vez más una huella importante en la escena nacional y con sello quilmeño.
El torneo fue organizado y fiscalizado por la Unión Argentina de Karate (UAK), PKC e IAKU, y allí compitieron los mejores deportistas del país y el Club Leones se consolidó en el bicampeonato y con clara muestra de supremacía en la actividad.
Los karatecas de Ezpeleta que lograron el bicampeonato fueron: Melisa Miranda, David Fernández, Luca Bulacio, Ezequiel Soraire, Tomás Balmaceda, Enzo Alegre, Lautaro Murillo, Ian Gandur, Juliette Soraire, Ariel Cuello, Erica García, Alexander Campos, Michelle Campos, Maia Campos, Elian Campos, Sebastián Campos, Samuel Marticani, Maximiliano Soraire, Isabella Rodríguez y Fernando Machuca. Alcanzaron un total de 28 medallas, entre las que se cuentan 16 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.
