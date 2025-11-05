Destacada actuación de los deportistas del Club Leones de Ezpeleta

El torneo fue organizado y fiscalizado por la Unión Argentina de Karate (UAK), PKC e IAKU, y allí compitieron los mejores deportistas del país y el Club Leones se consolidó en el bicampeonato y con clara muestra de supremacía en la actividad.

Los karatecas de Ezpeleta que lograron el bicampeonato fueron: Melisa Miranda, David Fernández, Luca Bulacio, Ezequiel Soraire, Tomás Balmaceda, Enzo Alegre, Lautaro Murillo, Ian Gandur, Juliette Soraire, Ariel Cuello, Erica García, Alexander Campos, Michelle Campos, Maia Campos, Elian Campos, Sebastián Campos, Samuel Marticani, Maximiliano Soraire, Isabella Rodríguez y Fernando Machuca. Alcanzaron un total de 28 medallas, entre las que se cuentan 16 de oro, 5 de plata y 7 de bronce.