Alumnos del nivel secundario asistieron a un encuentro del programa Contener

Abordaron como tema el acoso escolar. Asistió el intendente Andrés Watson, quien destacó el trabajo articulado del Estado provincial y el comunal para enfrentar la problemática.
Estudiantes de establecimientos de educación secundaria de Florencio Varela protagonizaron un nuevo encuentro del programa Contener donde abordaron el acoso escolar. El encuentro tuvo lugar en la Escuela Ser Especial, de Ambato 162, y contó con la presencia del intendente Andrés Watson.
Tras analizar las problemáticas con docentes, padres, madres y alumnos, Watson describió "exposiciones abocadas a la alerta tanto del bullying como el grooming, flagelos para los chicos y las chicas". Destacó "el constante trabajo articulado del Estado comunal, provincial, el sistema educativo y las familias con una misión: mitigar una cuestión tan dañina".
En tanto, Melanie Ruiz, directora del establecimiento anfitrión, remarcó "la visibilización de una situación acuciante que, por suerte, comenzó a ser tratada". Por otro lado, consideró "un encuentro fundamental en la prevención: evitar dichos episodios o saber afrontarlos".
En ese contexto, jóvenes replicadores de la Secundaria Nº 19 evaluaron diversos escenarios vinculados con la temática. Tiziano de Olivera y Lucas Bordas subrayaron "la importancia de hablar de la violencia, el acoso físico o virtual, con el propósito de suprimirlos".
Sus compañeras, Lucía Núñez y Débora Galeano, resaltaron "el intercambio de información con las personas que escucharon nuestra presentación". A su vez, recordaron que "la idea surgió para que quienes atravesaron un momento así tuvieran la posibilidad de expresarse".
A modo de cierre, La Banda del Dessy -integrada por alumnado de la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1-, junto a miembros del espacio pedagógico de San Rudecindo, compartió piezas musicales. Estuvieron la secretaria de Educación, Andrea Digiobani, y el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer.
