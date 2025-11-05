Alumnos del nivel secundario asistieron a un encuentro del programa Contener

Tras analizar las problemáticas con docentes, padres, madres y alumnos, Watson describió "exposiciones abocadas a la alerta tanto del bullying como el grooming, flagelos para los chicos y las chicas". Destacó "el constante trabajo articulado del Estado comunal, provincial, el sistema educativo y las familias con una misión: mitigar una cuestión tan dañina".

En tanto, Melanie Ruiz, directora del establecimiento anfitrión, remarcó "la visibilización de una situación acuciante que, por suerte, comenzó a ser tratada". Por otro lado, consideró "un encuentro fundamental en la prevención: evitar dichos episodios o saber afrontarlos".

En ese contexto, jóvenes replicadores de la Secundaria Nº 19 evaluaron diversos escenarios vinculados con la temática. Tiziano de Olivera y Lucas Bordas subrayaron "la importancia de hablar de la violencia, el acoso físico o virtual, con el propósito de suprimirlos".

Sus compañeras, Lucía Núñez y Débora Galeano, resaltaron "el intercambio de información con las personas que escucharon nuestra presentación". A su vez, recordaron que "la idea surgió para que quienes atravesaron un momento así tuvieran la posibilidad de expresarse".

A modo de cierre, La Banda del Dessy -integrada por alumnado de la Escuela de Enseñanza Secundaria Nº 1-, junto a miembros del espacio pedagógico de San Rudecindo, compartió piezas musicales. Estuvieron la secretaria de Educación, Andrea Digiobani, y el jefe distrital de Educación, Alfredo Schveizer.