Almirante necesita dar vuelta la página ante Ciudad de Bolívar

Tras haber perdido el invicto ante Racing de Córdoba, nuevamente le tocará jugar fuera de Isidro Casanova. Pese al traspié, para el experimentado defensor Gustavo Cabral el equipo “va por la buena senda”.
Falta mucho camino por recorrer y tiempo para la recuperación. Un tropezón no es caída, según un dicho popular, que se le puede aplicar a Almirante Brown. Tendrá que cambiar rápido el chip, dar vuelta la página y cambiar la imagen que dejó en Córdoba. Es que este sábado desde las 17, nuevamente le tocará jugar fuera de Isidro Casanova, ya que por la sexta fecha de la Primera Nacional, y en el marco de la Zona A, será huésped de Ciudad de Bolívar, con arbitraje de Federico Benítez.
Almirante llegará a la ciudad bonaerense despojado del invicto. Es que Racing de Córdoba le propinó la primera derrota del torneo por 2-1 en La Docta. Por ello, el equipo de Rodrigo Alonso, que suma 7 puntos, buscará ante un rival que cosechó 4, recuperar la sonrisa que supo generar en los primeros tramos del campeonato.
El Mirasol había comenzado con buenas sensaciones, tanto que sacó ventajas con el gol de Ulises Abreliano, pero no pudo aguantarlo, ya que fue más la reacción del equipo de Nueva Italia en el segundo tiempo, que logró dar vuelta la historia.
De todos modos, pese a la excursión que careció de éxito, aún es temprano. Es que recién se han disputado cuatro partidos y en la Zona A hay nueve equipos encerrados en tres puntos. Acassuso marcha al frente con 9, uno menos suman Deportivo Morón, San Miguel. Colón y Defensores de Belgrano. Y con 7 aparecen Almirante, All Boys y Racing de Córdoba, mientras que a uno de esa tripleta se ubica Godoy Cruz.
Por otro lado, Gustavo Cabral volvió al país y a la ciudad de donde salió. El zaguero es uno de los puntos con jerarquía que exhibe el Mirasol en esta temporada. Desde su experiencia, el central ex Racing y River dejó en claro que el equipo “va por la buena senda”.
Y además entendió que una derrota no debe apartarlos de la senda por la que transitan. “Hay que afianzar todo lo bueno que venimos haciendo”, afirmó y aclaró que “más allá de un resultado, Almirante siempre compite”.
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