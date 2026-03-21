Almirante necesita dar vuelta la página ante Ciudad de Bolívar

Por otro lado, Gustavo Cabral volvió al país y a la ciudad de donde salió. El zaguero es uno de los puntos con jerarquía que exhibe el Mirasol en esta temporada. Desde su experiencia, el central ex Racing y River dejó en claro que el equipo “va por la buena senda”.

Y además entendió que una derrota no debe apartarlos de la senda por la que transitan. “Hay que afianzar todo lo bueno que venimos haciendo”, afirmó y aclaró que “más allá de un resultado, Almirante siempre compite”.