Trenes limitados en la Línea San Martín durante gran parte del domingo

Circularán entre Retiro y Hurlingham, y entre José C. Paz y Pilar/Cabred. El primero en efectuar el recorrido completo partirá de la terminal capitalina a las 17.13, y de la cabecera bonaerense a las 17.17.
El servicio de la Línea San Martín (LSM), que une Retiro con José C. Paz, Pilar y Cabred, estará limitado mañana domingo durante casi todo el día entre Retiro y Hurlingham y entre José C. Paz y Pilar/Cabred, con una frecuencia de un tren cada 38 minutos. Según informó Trenes Argentinos, se debe a obras en zona de vías.
El primer tren que saldrá de Retiro efectuando el recorrido completo -llegará a Cabred- partirá a las 17.13, y en sentido contrario, a las 17.17 saldrá de Cabred el primer tren a la cabecera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adonde llegará 19.11, saliendo de Pilar 17.39 y de José C. Paz a las 18.01. Durante todo el día, los usuarios deberán recurrir a la línea de colectivos 182 del Grupo Metropol, que une las estaciones de Hurlingham y José C. Paz, o bien, caminando 400 metros desde Hurlingham, utilizar la línea 53, de la empresa Línea 213 Sociedad Anónima de Transporte, que también llega a José C. Paz.
Para quienes viven entre Hurlingham y San Miguel, una alternativa será la Línea Urquiza, que une Federico Lacroze con General Lemos, que los domingos tiene una frecuencia de un servicio cada 30 minutos, trenes que se verán sobrecargados, ya que la concesionaria Metrovias no anunció un refuerzo; se desconoce si las líneas de micros antes citadas mejorarán la prestación habitual, y en caso contrario, los usuarios deberán enfrentarse a realizar prolongadas esperras y viajar mal.
Los trabajos que se efectuarán en la Línea San Martín consistirán en la depuración, nivelación y alineación del tendido de vías y forman parte de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional. Asimismo, se efectuarán cambios de durmientes en el puente sobre el Río Reconquista, entre las estaciones William Morris y Bella Vista.
Las tareas, que se llevarán a cabo entre las estaciones San Miguel y José C. Paz, requieren la ocupación total del tendido de ambas vías. Por ello, no podrán circular trenes por el sector durante la afectación, precisó Trenes Argentinos. Y se advirtió que "la intervención podría suspenderse si las condiciones climáticas son desfavorables. Por ello, los pasajeros podrán consultar en https://www.argentina.gob.ar/modificaciones-en-el-servicio-y-novedades o en la APP de Trenes Argentinos".