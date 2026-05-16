Trenes limitados en la Línea San Martín durante gran parte del domingo

El primer tren que saldrá de Retiro efectuando el recorrido completo -llegará a Cabred- partirá a las 17.13, y en sentido contrario, a las 17.17 saldrá de Cabred el primer tren a la cabecera en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, adonde llegará 19.11, saliendo de Pilar 17.39 y de José C. Paz a las 18.01. Durante todo el día, los usuarios deberán recurrir a la línea de colectivos 182 del Grupo Metropol, que une las estaciones de Hurlingham y José C. Paz, o bien, caminando 400 metros desde Hurlingham, utilizar la línea 53, de la empresa Línea 213 Sociedad Anónima de Transporte, que también llega a José C. Paz.