Fuerte incremento de la videovigilancia en Beccar: se pasó de 18 cámaras a 126

Desde el municipio explicaron que Beccar apenas contaba con 18 cámaras HD y equipos en su mayoría obsoletos, por lo que la instalación de 126 nuevas cámaras equipadas con IA y resolución 4K, representa un incremento del 600 por ciento en dispositivos de tecnología avanzada.

Los nuevos dispositivos multisensor cuentan con visión nocturna y un potente zoom de 200 metros, permitiendo un seguimiento detallado y nítido de cualquier actividad en la vía pública. La instalación se concentró en barrios vulnerables como La Cava, Uruguay, San Cayetano, y La sauce. Al igual que en las avenidas y calles más transitadas como Libertador, Centenario, Rolón, Sucre, Tomkinson, José Ingenieros, 33 Orientales, Neyer, entre otras.

A esto se suman los espacios públicos y plazas, como también los puntos de acceso en la Autopista Panamericana Ramal Tigre con cámaras lectoras de patentes.

La tecnología de las nuevas cámaras permite un procesamiento avanzado de imágenes mediante IA para el reconocimiento detallado de personas, vehículos y matrículas.

Este nuevo sistema hace foco en la efectividad para incrementar el esclarecimiento de delitos; la celeridad en la obtención de evidencias; y la integración, al fusionar en un sistema las imágenes obtenidas por diversos sistemas de vigilancia municipal.

Además, permite una mayor prevención y disuasión del delito, así como una respuesta policial más rápida y eficiente, y facilita la investigación, reduciendo los puntos ciegos en áreas urbanas.

Hasta el momento se instalaron más de 1.300 cámaras de un total de 2.100, que duplicarán el sistema actual hasta llegar a 2.646 dispositivos, con un promedio de nueve cada 1.000 habitantes.