AMBA: 50 peleas de tránsito al día con heridos y muertos

Días antes, en Castelar, en el municipio de Morón, una brutal pelea entre conductores dejó a un hombre internado en terapia intensiva con lesiones de gravedad. Testigos describieron corridas, golpes y un enfrentamiento que se desató tras una maniobra de tránsito que derivó en insultos y empujones. También en Lanús, una riña en una estación de servicio terminó con un muerto y varios heridos, en un episodio que incluyó el uso de armas blancas y que derivó incluso en la detención de un efectivo policial. Los tres hechos, ocurridos en distintos sectores del conurbano, exponen un mismo patrón de violencia inmediata frente a conflictos viales que, en cuestión de minutos, pasan de un intercambio verbal a una agresión directa.

La estimación de hasta 50 peleas diarias contempla únicamente los episodios que escalan a golpes, ataques con objetos o armas y que requieren intervención policial o asistencia médica. Si se suman discusiones, amenazas, persecuciones breves y conflictos verbales que no llegan al contacto físico, la cifra de incidentes viales diarios supera los 200 en toda la región metropolitana. El tránsito se convirtió así en un escenario de tensión permanente donde la intolerancia, el estrés, la congestión y la impaciencia funcionan como disparadores de reacciones violentas que pueden tener consecuencias graves.

Especialistas en seguridad vial advierten que la mayoría de los enfrentamientos comienza con un bocinazo, un roce o una maniobra indebida. La escalada suele producirse cuando alguno de los involucrados desciende del vehículo o decide perseguir al otro conductor. En ese punto, la discusión deja de ser vial y pasa a ser un conflicto personal que puede terminar en lesiones graves o incluso en homicidios.

Ante est escenario, recomiendan no bajarse del vehículo frente a provocaciones, evitar responder insultos o gestos agresivos y mantener las puertas trabadas. También aconsejan circular hacia lugares concurridos o con presencia policial y comunicarse de inmediato con el 911 si la situación se vuelve riesgosa. La prioridad, subrayan, es retirarse del conflicto y evitar cualquier confrontación directa.

La seguidilla de episodios recientes reaviva el debate sobre la convivencia vial y la necesidad de reforzar campañas de concientización para reducir la violencia en la calle. Mientras tanto, las cifras muestran que los enfrentamientos de tránsito dejaron de ser excepcionales para transformarse en un fenómeno cotidiano, con decenas de peleas cada día y consecuencias que, como en Ranelagh, pueden resultar fatales.