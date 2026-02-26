El Belgrano Sur, interrumpido entre Sáenz y Madero durante 48 horas

Ocurre que desde Villa Madero no hay colectivos para llegar a Villa Lugano, Villa Soldati y Pompeya (Doctor Sáenz). En consecuencia, para quienes abordan habitualmente los trenes en González Catán, Gregorio de Laferrere o Ciudad Evita les resultará más conveniente emplear desde esas ciudades el autotransporte. Y lo mismo ocurrirá con quienes residen en Rafael Castillo o Isidro Casanova, en el ramal que tiene por cabecera a Marinos del Crucero General Belgrano, donde las formaciones terminan su recorrido en Tapiales: deberán esperar casi 15 minutos la procedente de Catán, para realizar un recorrido de apenas 8 minutos.

Por ese recorte de servicios de 48 horas -el segundo en menos de dos meses-, habrá un diagrama especial, con una frecuencia idéntica, y los mismos horarios de salida y de llegada. En tanto, no habrá cambios en el itinerario del servicio Catán-Villars, que sábados y domingos se extiende a la localidad rural de Lozano, como parte del proyecto de prolongación a Navarro, que quedó trunco.

Una interrupción similar se implementó el primer fin de semana del año: durante el sábado 3 y domingo 4 de enero fue por trabajos de renovación del tendido de vías en el puente ferroviario sobre la Autopista Dellepiane, -a raíz de la remodelación de esa autovía, que comenzó en julio y produce una fuerte congestión en la Autopista Riccheri desde Tapiales.

Según se precisó, las tareas se efectuaron en el marco de las obras de seguridad operacional de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno Nacional, y comprendieron el reemplazo de rieles, la adecuación del plano de formación, el regado de piedra balasto y la nivelación y alineación del tendido.

Se indicó que "el sector entre las estaciones Lugano y Villa Madero, presenta un desgaste significativo de los rieles que hace indispensable el reacondicionamiento para incrementar los niveles de seguridad operacional".