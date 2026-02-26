Brandán resaltó "la unión del grupo" como clave para el presente de Temperley

Brandán hizo especial hincapié en la armonía que se vive puertas adentro del vestuario, entendiendo que el éxito deportivo es una consecuencia directa del factor humano. "No hay éxito si no tenés un buen grupo. Todos queremos jugar, pero nosotros entendemos que hay que ayudarnos entre todos para que haya competencia y buen nivel", expresó el jugador en diálogo con El Show de Temperley, resaltando la madurez de sus compañeros.

El mediocampista, uno de los referentes del equipo que dirige Nicolás Domingo, aseguró que el plantel asumió la responsabilidad de contagiar sus ganas de pelear por cosas importantes a la tribuna. Según Brandán, "obtener la primera victoria en casa sirve para potenciar el trabajo semanal" y llegar con mayor confianza al próximo duelo, donde buscarán ratificar lo hecho en el Alfredo Beranger.

Para cerrar su análisis, el futbolista palpitó el cruce del próximo domingo ante Atlético Rafaela en Santa Fe. "Esperemos llegar bien a ese partido, con un Temperley con mucho menos margen de error y mucho más suelto. Vamos a entrenar con todo esta semana para llegar de la mejor forma al encuentro", concluyó Brandán, enfocado en corregir detalles para traerse un resultado positivo del Nuevo Monumental.