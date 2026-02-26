Brandán resaltó "la unión del grupo" como clave para el presente de Temperley

Tras la victoria ante Agropecuario, el experimentado volante manifestó su felicidad por haber regresado al club y destacó el compromiso del plantel de cara a lo que viene. "Confiamos en el equipo que tenemos, nos comprometimos a transmitirle a la gente esa ilusión que tenemos nosotros", afirmó el mediocampista.
Con un plantel renovado, pero con una base de referentes, Temperley puso en marcha su sueño en casa y se quedó con los tres puntos. Fernando Brandan es uno de los más queridos en Turdera, sabe de la exigencia de la gente y dio las pautas para lo que se vendrá en 2026. "Me siento muy conforme por el rendimiento del equipo y por el triunfo. Estoy muy cómodo en el grupo y creo que hice bien en volver al club", manifestó. Para el volante, la victoria por 1 a 0 ante el Sojero fue la validación del esfuerzo realizado durante la pretemporada y un paso fundamental para encarar el resto del certamen con una mentalidad ganadora.
Brandán hizo especial hincapié en la armonía que se vive puertas adentro del vestuario, entendiendo que el éxito deportivo es una consecuencia directa del factor humano. "No hay éxito si no tenés un buen grupo. Todos queremos jugar, pero nosotros entendemos que hay que ayudarnos entre todos para que haya competencia y buen nivel", expresó el jugador en diálogo con El Show de Temperley, resaltando la madurez de sus compañeros.
El mediocampista, uno de los referentes del equipo que dirige Nicolás Domingo, aseguró que el plantel asumió la responsabilidad de contagiar sus ganas de pelear por cosas importantes a la tribuna. Según Brandán, "obtener la primera victoria en casa sirve para potenciar el trabajo semanal" y llegar con mayor confianza al próximo duelo, donde buscarán ratificar lo hecho en el Alfredo Beranger.
Para cerrar su análisis, el futbolista palpitó el cruce del próximo domingo ante Atlético Rafaela en Santa Fe. "Esperemos llegar bien a ese partido, con un Temperley con mucho menos margen de error y mucho más suelto. Vamos a entrenar con todo esta semana para llegar de la mejor forma al encuentro", concluyó Brandán, enfocado en corregir detalles para traerse un resultado positivo del Nuevo Monumental.
comentar