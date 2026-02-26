Liberaron a tres mujeres de una red de explotación sexual

El rescate de las víctimas ocurrió a partir de un gran operativo ordenado por el Juzgado de Garantías 1 y la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio 8 descentralizada de Berazategui, a cargo del fiscal Ernesto Daniel Ichazo, el cual derivó en la detención de una joven de 31 años, acusada de facilitar y promocionar la prostitución.

Con el apoyo de otras dependencias operativas y del área provincial especializada en Trata y Rescate, pudieron poner a resguardo a las personas que eran obligadas a realizar una actividad que era promocionada a través de páginas web donde se ofrecían servicios sexuales. Las mismas recibieron asistencia inmediata por parte de equipos especializados.

Además, los investigadores identificaron a varias personas vinculadas a la causa y secuestraron teléfonos celulares y otros elementos de interés que serán sometidos a pericias técnicas para avanzar con la pesquisa.

Asimismo, señalaron que, por el momento, no se adoptaron medidas restrictivas de la libertad respecto de las demás personas identificadas durante los allanamientos. "La investigación continúa en curso y no se descartan nuevas medidas en función del análisis de la evidencia digital recolectada", informaron.

Igualmente, fuentes de la investigación precisaron que la aprehendida fue acusada de violar a los artículos 126 y 127 del Código Penal. Quedó a disposición de la Justicia.