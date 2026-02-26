Quiso asaltar a un vecino en Solano, se tiroteó con policías y murió

El hecho ocurrió este jueves al mediodía, precisamente, en la intersección de avenida Donato Alvarez y calle 814 del barrio solanense de La Paz, donde, de acuerdo a las primeras informaciones, al menos tres individuos intentaron asaltar a una persona que se encontraba esperando tomar una unidad del transporte público.

En ese momento, los agentes de seguridad observaron la secuencia y decidieron involucrarse para proteger a la víctima. En ese contexto, se generó un enfrentamiento armado, en el cual uno de los implicados recibió un tiro en la garganta, lo que causó su muerte instantánea en el lugar. El sujeto abatido quedó boca abajo en medio de un charco de sangre.

Sin embargo, sus dos cómplices lo abandonaron y decidieron darse a la fuga. Por ahora, siguen prófugos, pero son intensamente buscados por las autoridades.

Asimismo, señalaron que la persona que estuvo a punto de ser asaltada resultó milagrosamente ilesa en el intercambio de disparos. Además, mencionaron que, en la escena, efectivos policiales y peritos especializados trabajaron para recolectar pruebas, a fin de echar luz a lo ocurrido.

La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del ladrón abatido.