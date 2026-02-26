Quiso asaltar a un vecino en Solano, se tiroteó con policías y murió

Estaba acompañado por dos cómplices, que se dieron a la fuga. Los efectivos pertenecen a la Ciudad de Buenos Aires, estaban vestidos de civil e intervinieron al advertir el delito.
Un hombre acusado de intentar robar a un vecino en una parada de colectivos de San Francisco Solano, partido de Quilmes, murió a balazos tras enfrentarse en un feroz tiroteo con dos efectivos de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires que se encontraban de civil y pasaban por la zona. La situación causó pánico y caos en los lugareños y demandó un enorme operativo para investigar lo sucedido.
El hecho ocurrió este jueves al mediodía, precisamente, en la intersección de avenida Donato Alvarez y calle 814 del barrio solanense de La Paz, donde, de acuerdo a las primeras informaciones, al menos tres individuos intentaron asaltar a una persona que se encontraba esperando tomar una unidad del transporte público.
En ese momento, los agentes de seguridad observaron la secuencia y decidieron involucrarse para proteger a la víctima. En ese contexto, se generó un enfrentamiento armado, en el cual uno de los implicados recibió un tiro en la garganta, lo que causó su muerte instantánea en el lugar. El sujeto abatido quedó boca abajo en medio de un charco de sangre.
Sin embargo, sus dos cómplices lo abandonaron y decidieron darse a la fuga. Por ahora, siguen prófugos, pero son intensamente buscados por las autoridades.
Asimismo, señalaron que la persona que estuvo a punto de ser asaltada resultó milagrosamente ilesa en el intercambio de disparos. Además, mencionaron que, en la escena, efectivos policiales y peritos especializados trabajaron para recolectar pruebas, a fin de echar luz a lo ocurrido.
La causa quedó en manos de la Justicia, que deberá determinar las circunstancias en las que se produjo el fallecimiento del ladrón abatido.
